🎉 Ориоль Ромеу перешел в «Барсу». Вернулся в клуб спустя 12 лет
«Барселона» объявила о подписании полузащитника Ориоля Ромеу из «Жироны».
Футболиста заключил двухлетнее соглашение с возможностью продление еще на один год.
Любопытно, что Ромеу начал свою профессиональную карьеру именно в Барселоне, прежде чем переехать в «Челси» в 2011 году.
Футболист поиграл за «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон» и «Жирону», а теперь снова вернулся в «Барсу», чтобы заменить Серджи Бускетса.
Барселона заплатила €5 млн евро за приобретение 31-летнего игрока.
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