«Барселона» объявила о подписании полузащитника Ориоля Ромеу из «Жироны».

Футболиста заключил двухлетнее соглашение с возможностью продление еще на один год.

Любопытно, что Ромеу начал свою профессиональную карьеру именно в Барселоне, прежде чем переехать в «Челси» в 2011 году.

Футболист поиграл за «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон» и «Жирону», а теперь снова вернулся в «Барсу», чтобы заменить Серджи Бускетса.

Барселона заплатила €5 млн евро за приобретение 31-летнего игрока.