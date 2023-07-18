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🎉 Ориоль Ромеу перешел в «Барсу». Вернулся в клуб спустя 12 лет

Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
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«Барселона» объявила о подписании полузащитника Ориоля Ромеу из «Жироны».

Футболиста заключил двухлетнее соглашение с возможностью продление еще на один год.

Любопытно, что Ромеу начал свою профессиональную карьеру именно в Барселоне, прежде чем переехать в «Челси» в 2011 году.

Футболист поиграл за «Валенсию», «Штутгарт», «Саутгемптон» и «Жирону», а теперь снова вернулся в «Барсу», чтобы заменить Серджи Бускетса.

Барселона заплатила €5 млн евро за приобретение 31-летнего игрока.

3 комментария

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Адиль Ахматуллин
на ... он нужен емае
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