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Вспоминаем слова Гвардиолы о Ромеу. Ориоль скоро окажется в «Барсе»

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Переход Ориоля Ромеу в «Барсу» – дело времени. Полузащитник и его близкие посетили базу «блауграны», где встретились с руководством клуба, утверждает Жерар Ромеро.

Испанца заметили в больнице Барселоны, где он, вероятно, проходил медосмотр. Игрок даже кратко прокомментировал свой переезд в столицу Каталонии.

Похоже, самое время вспомнить, как о Ромеу высказывался Гвардиола. Пеп наблюдал за игрой Ориоля, когда он выступал за «Саутгемптон». Тренер очень лестно охарактеризовал футболиста:

«Он один из лучших полузащитников в Премьер-лиге. Мне нравится его видение игры. Мне нравится, когда опорные полузащитники понимают игру».

«Блауграна» заплатит «Жироне» за Ромеу 5-6 млн евро и бонусы, пишет Marca. По данным Фабрицио Романо, каталонцы также отправят в «Жирону» Торре на правах аренды, через год Пабло вернется в «блауграну».

Ждете Ромеу в «Барсе»?

1 комментарий

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Mukhammadzhan Akhmedov
Я думаю он станет откровением сезона, надеюсь)
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