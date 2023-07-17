Илкай Гюндоган наконец присоединился к «Барселоне». На презентации в новом клубе немец назвал Гвардиолу своим кумиром из числа футболистов, выступавших за «блауграну».

Илкай также рассказал, как главный тренер «Ман Сити» проводил его в новую команду:

«Мне было важно, чтобы Пеп узнал об этом первым. Я выразил ему свою признательность. Он выглядел грустным, но мне показалось, что он также был счастлив, что я перехожу в клуб его детства, в клуб, который он любит.

Пеп все еще фанат «Барсы», он смотрит все матчи. Когда мне будет нужно узнать что-либо о клубе и о городе, я обращусь к нему за советом».

Гвардиола и Гюндоган были соседями, они жили на одном этаже. Пеп называл немца своим близким другом, поэтому вполне объяснимо, что расставание с игроком было для тренера непростым.

Пусть их дружба не закончится после перехода Илкая в «Барселону». Может, мужчины скоро встретятся на полях Лиги чемпионов?