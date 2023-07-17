10 комментариев

Президент постарался.

Сегодня «Барселона» представила Илкая Гюндогана как нового члена команды, но не только он был в центре внимания. Жоан Лапорта позаботился о том, чтобы жена игрока Сара, которая пришла на презентацию мужа в свой день рождения, не осталась без поздравлений.

Сара, которая, как сообщалось, больше всех поддерживала своего мужа в решении переехать в Каталонию, вместе с сыном Каисом сопровождала Илкая на презентации. Четырехмесячного малыша даже нарядили соответственно поводу.

Когда началась пресс-конференция, Сара сидела в первом ряду и увлеченно слушала, как Илкай отвечает на вопросы. Но в конце мероприятия весь фокус внимания сместился на нее.

Жоан Лапорта вынес в зал небольшой торт с горящей свечкой. Подозвав полузащитника, президент клуба направился к Саре с песней «Happy Birthday».

Гюндоган явно был рад такому жеста со стороны клуба — улыбка не сходила с его лица. Сама Сара с радостью задула свечку (хоть и не с первого раза) и расцеловала президента.

Лапорта хорошо подготовился 😏