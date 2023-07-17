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Во время презентации Гюндогана в «Барселоне» не забыли и о жене игрока. Лапорта удивил Сару и Илкая одним милым жестом

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Президент постарался.

Сегодня «Барселона» представила Илкая Гюндогана как нового члена команды, но не только он был в центре внимания. Жоан Лапорта позаботился о том, чтобы жена игрока Сара, которая пришла на презентацию мужа в свой день рождения, не осталась без поздравлений.

Сара, которая, как сообщалось, больше всех поддерживала своего мужа в решении переехать в Каталонию, вместе с сыном Каисом сопровождала Илкая на презентации. Четырехмесячного малыша даже нарядили соответственно поводу.

Когда началась пресс-конференция, Сара сидела в первом ряду и увлеченно слушала, как Илкай отвечает на вопросы. Но в конце мероприятия весь фокус внимания сместился на нее.

Жоан Лапорта вынес в зал небольшой торт с горящей свечкой. Подозвав полузащитника, президент клуба направился к Саре с песней «Happy Birthday».

Гюндоган явно был рад такому жеста со стороны клуба — улыбка не сходила с его лица. Сама Сара с радостью задула свечку (хоть и не с первого раза) и расцеловала президента.

Лапорта хорошо подготовился 😏

10 комментариев

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10ztv
откуда деньги на торт?
+21
-4
+17
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Арг
Лапорта знает, кто в доме хозяин
+2
0
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uno_107
Ответ Личный самолет
Я думаю активируют рычаг
Тебе думать вредно)
+3
-1
+2
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Alexlagodny
Молодцы! Внимание очень важная часть 👍🏻
+1
0
+1
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Lavinka
Хорошо подлизались . Яя Туре всплакнул .
0
0
0
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Pushkin_CR7
Ответ 10ztv
откуда деньги на торт?
Распил на ремонте стадиона
0
0
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