Так себе размен.

Испанский агент Хосе Мария Мингелья, который в прошлом участвовал в трансферах Диего Марадоны, Христо Стоичкова и Ромарио в «Барселону», рассказал о том, что несколько лет назад мог привести в клуб звездного игрока.

«Я предложил «Барселоне» Хулиана Альвареса за 20 млн евро с возможностью выплаты этой суммы в течение 5 лет. В итоге они заплатили 60 миллионов за Феррана Торреса».

Карьера Феррана в Каталонии пока получается довольно спорной. Болельщики явно недовольны игроком, за которого «Сити» получил настолько большую сумму. Хулиан Альварес перебрался из «Ривер Плейта» в команду Гвардиолы всего за 18,5 млн. Эта сумма может вырасти максимум до 27 млн. Зимой аргентинец стал чемпионом мира.