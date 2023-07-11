FC BARCELONA
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«А они взяли Феррана». Агент рассказал, как в «Барселоне» могла оказаться звезда сборной Аргентины и «Сити»

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Так себе размен.

Испанский агент Хосе Мария Мингелья, который в прошлом участвовал в трансферах Диего Марадоны, Христо Стоичкова и Ромарио в «Барселону», рассказал о том, что несколько лет назад мог привести в клуб звездного игрока.

«Я предложил «Барселоне» Хулиана Альвареса за 20 млн евро с возможностью выплаты этой суммы в течение 5 лет. В итоге они заплатили 60 миллионов за Феррана Торреса».

Карьера Феррана в Каталонии пока получается довольно спорной. Болельщики явно недовольны игроком, за которого «Сити» получил настолько большую сумму. Хулиан Альварес перебрался из «Ривер Плейта» в команду Гвардиолы всего за 18,5 млн. Эта сумма может вырасти максимум до 27 млн. Зимой аргентинец стал чемпионом мира.

3 комментария

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TJ tigra
Ну таких историй в каждом клубе навалом, как кого-то упустили, взяли другого. Но качество скаутов или спортивного отдела никогда не мешает повышать.
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predMBAPPE
Да уж, юный талант и юная лавка, честно говоря думаю большинство хотели Феррана но все 100% были против 55млн за него
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sinkindragon@gmail.com
уровень игры Торреса был всем известен , но все уверены что он вот-вот станет топом
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