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«Контракт был готов»: Лапорта вновь высказался о сорвавшемся возвращении Месси в «Барсу»

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Трансферная сага Месси закончилась переходом аргентинца в «Интер Майами». Журналисты отправляли Лео в Саудовскую Аравию или «Барселону», но нападающему удалось многих удивить – теперь он будет зажигать в МЛС.

Фанаты «Барсы» очень ждали легенду в столице Каталонии, но красивого возвращения так и не случилось. Теперь клубу и его президенту приходится держать ответ перед болельщиками.

Лапорта вновь высказался о сорвавшемся трансфере Лионеля. Слова Жоана передает Mundo Deportivo:

«У нас с Месси хорошие отношения, но мы не разговаривали с Лео после его решения перейти в «Интер Майами». Мы желаем ему всего наилучшего. Мы сказали Лео, что подпишем его, как только получим разрешение от лиги. Прошло некоторое время, контракт был готов, но приехал Хорхе Месси и сказал, что Лео решил подписать контракт с «Интер Майами».

Он провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось сильное давление. Лео решил, что в Майами ему будет спокойнее и он сможет подумать о сборной. Лео хотел вернуться в «Барсу», но он не хотел снова подвергаться давлению. Мы это понимали. Тем не менее «Барса» всегда будет его домом».

Лапорта также пообещал, что «блауграна» устроит для Месси и других легенд клуба трибьют.

Так что на «Камп Ноу» мы Лионеля еще увидим.

10 комментариев

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Газонокосильщик Хави
опять этот защеканио за свое. даже месси понял, что твое "контракт готов" и все будет хорошо. это продать треть состава. а оставшимся снизить зарплату за счет растягивания на более долгий срок контрактов. ты еще хуже экономист и управленец, нежели бармалей. рассказывать, что удалось снизить зарплатный фонд за счет тех, что у кого по контракту было 3 года стало 5 лет. и при этом набирать впритык новых футболистов. не знаю, это нужно уметь говорить и не ржать при этом в голос.
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leon01
Лживый популист, нехороший человек ( забанят)
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Alejandro_27
Как бы этот популист не выкручивался как юла - ему доверия нет, и он войдёт в историю навсегда, при каком президенте клуб потерял лучшего игрока в истории, а так Лео мастерски он использовал на выборах
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A K
Вот же позорище! Ну сколько же можно врать, не краснея? Контракт у него был готов. Сопляка из Бразилии подписать не могут без того, чтобы полклуба не разогнать, а все туда же, Месси ему подавай.
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Miguelito2015
То есть это не профанство Лапорты и наследство Бармалея виновато, а давление на Месси? Ясно-понятно.
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rej1sta
Страшно представить, сколько бы грязи полилось на Месси, если бы он действительно подписал этот контракт и из-за этого Барса начала бы опять продавать состав и снижать зарплаты. Хорошо, что Лео все прекрасно понимал и решил уехать в США. Свое наследие не испортит.
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Газонокосильщик Хави
Ответ Miguelito2015
То есть это не профанство Лапорты и наследство Бармалея виновато, а давление на Месси? Ясно-понятно.
я как только была инфа по Интер Майями дал бармалею 2 месяца что начнет рассказывать басни про Месси. и что все было хорошо и тд и тп. но Месси выбрал легкие условия и тд. двух месяцев не прошло)
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TJ tigra
Мыло, мачало начинай сначала.
Ох, балабол 🤦😁
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predMBAPPE
ПИСТАПОЛ МИРОВОГО УРОВНЯ!!!
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