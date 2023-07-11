10 комментариев

Трансферная сага Месси закончилась переходом аргентинца в «Интер Майами». Журналисты отправляли Лео в Саудовскую Аравию или «Барселону», но нападающему удалось многих удивить – теперь он будет зажигать в МЛС.

Фанаты «Барсы» очень ждали легенду в столице Каталонии, но красивого возвращения так и не случилось. Теперь клубу и его президенту приходится держать ответ перед болельщиками.

Лапорта вновь высказался о сорвавшемся трансфере Лионеля. Слова Жоана передает Mundo Deportivo:

«У нас с Месси хорошие отношения, но мы не разговаривали с Лео после его решения перейти в «Интер Майами». Мы желаем ему всего наилучшего. Мы сказали Лео, что подпишем его, как только получим разрешение от лиги. Прошло некоторое время, контракт был готов, но приехал Хорхе Месси и сказал, что Лео решил подписать контракт с «Интер Майами».

Он провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось сильное давление. Лео решил, что в Майами ему будет спокойнее и он сможет подумать о сборной. Лео хотел вернуться в «Барсу», но он не хотел снова подвергаться давлению. Мы это понимали. Тем не менее «Барса» всегда будет его домом».

Лапорта также пообещал, что «блауграна» устроит для Месси и других легенд клуба трибьют.

Так что на «Камп Ноу» мы Лионеля еще увидим.