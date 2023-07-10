Самуэль Это'О достиг соглашения о выплате 90 000 евро своей дочери Эрике До Росарио Ньевес, сообщает Marca.

Эрика была юридически признана дочерью Это'О в 2022-м после судебной тяжбы. С тех пор Это'О обязали выплачивать алименты в размере 1400 евро в месяц, которыми он пренебрегает.

Однако на этой неделе камерунец достиг соглашения с адвокатами Эрики о выплате алиментов непосредственно на ее банковский счет.

Дочь Это'О хотела, чтобы бывший футболист был заключен в тюрьму, и настаивала на 12-месячном заключении, однако прокуратура не стала рассматривать это дело, поскольку обе стороны быстро пришли к соглашению.

Это'О познакомился с матерью Эрики в одном из ночных клубов Мадрида в 1998 году. В том же году она забеременела и в 1999 году родила Эрику. Однако с тех пор Это'О не уделял должного внимания воспитанию ребенка.

Похоже, легенда «Барселоны» больше не может уклоняться от ответственности и решил раскошелиться, чтобы избежать дальнейших неприятностей.