Бразилец скоро отправится покорять Европу.

На протяжении всех выходных многочисленные испанские и бразильские журналисты сообщали, что «Барселона» завершила подписание Витора Роке, а сегодня эту информацию подтвердил и Деку.

«Чрезмерная невероятная эйфория и переполняющая всех бурная радость» — именно так описал Sport состояние нападающего и всей его семьи в последние дни. Все они счастливы, что сделка все же заключена, а все их усилия окупились.

Испанское издание добавляет, что последние подписи были поставлены в субботу в его доме на окраине Куритибы. В этот важный момент Витора поддерживали его старшая сестра Витория, мать Герсилия и отец Хувенал, а также там присутствовал агент игрока Андре Кюри вместе со своей командой.

Именно в тот момент Роке дал своим близким обещание, которое он определенно рассчитывает выполнить. «Уверяю вас, что я добьюсь успеха в «Барсе», — заявил юный форвард, сообщает Sport.

«Барселона» заплатит 30 миллионов евро за многообещающего 18-летнего футболиста. Тем не менее, в его контракте есть пункты, которые могут увеличить общую стоимость трансфера до 61 миллиона евро в зависимости от того, насколько хорошо он выступит в «Барсе» и сколько трофеев он выиграет с клубом. Скорее всего игрок присоединится к команде в январе, так как этим летом каталонцы вряд ли смогут вписаться в ФФП.

«Челси» и «ПСЖ» настойчиво пытались перехватить игрока, предложив его семье огромную комиссию и впечатляющую зарплату в размере около 10 миллионов евро в год грязными. Однако Роке хотел только в «Барсу», где он будет получать довольно низкую зарплату в размере 3,5 млн евро в год до выплаты налогов.