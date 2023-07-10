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Звезды «Барсы» прибывают на предсезонную подготовку в своих дорогих автомобилях — один игрок приехал на такси

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Игроки «Барселоны» возвращаются к работе и прибывают на первую предсезонную тренировку.

Педри был замечен на своем электрическом автомобиле CUPRA Formentor 2021 года выпуска.

Рональд Араухо появился на своем BMW зеленого цвета.

Иньиго Мартинес был единственным игроком, который приехал на такси.

Серджиньо Дест на Mercedes.

Пабло Торре.

Рафинья за рулем Range Rover.

Ферран Торрес был одним из первых, приехавших на тренировку.

На этой неделе «Барселона» приступает к тренировкам перед туром по Соединенным Штатам перед началом сезона.

2 комментария

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Colin Corr
Пожалуй лучший ракурс для фото автомобилей.
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predMBAPPE
Ответ Colin Corr
Пожалуй лучший ракурс для фото автомобилей.
За такую рекламу нужно платить, авто гиганты не хотят платить вот и не рекламируют)
0
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