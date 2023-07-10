Игроки «Барселоны» возвращаются к работе и прибывают на первую предсезонную тренировку.

Педри был замечен на своем электрическом автомобиле CUPRA Formentor 2021 года выпуска.

Рональд Араухо появился на своем BMW зеленого цвета.

Иньиго Мартинес был единственным игроком, который приехал на такси.

Серджиньо Дест на Mercedes.

Пабло Торре.

Рафинья за рулем Range Rover.

Ферран Торрес был одним из первых, приехавших на тренировку.

На этой неделе «Барселона» приступает к тренировкам перед туром по Соединенным Штатам перед началом сезона.