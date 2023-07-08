«Барселона» наконец подписала Витора Роке, сообщает Mundo Deportivo.

По данным Diario Sport, «блауграна» и «Атлетико Паранаэнсе» изменили условия соглашения о трансфере. Теперь каталонцы отдадут за Роке 30 млн евро в виде гарантированных выплат, при этом бонусная часть выросла до 31 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий присоединится к команде Хави лишь в январе, но игрок может оказаться в столице Каталонии в ближайшее время, утверждает Diario AS.

По информации издания, Роке перейдет в «Барсу» уже этим летом, если клуб расстанется с Ферраном Торресом и Франком Кессиэ. Лишь после этого «блауграна» сможет зарегистрировать Витора, утверждает Diario AS.

«Астон Вилла» хочет арендовать Феррана с правом выкупа, пишет Mundo Deportivo. Но, по данным источника, каталонцы предпочитают сразу продать игрока за солидную сумму.

С Кессиэ ситуация еще более запутанная. Если верить самым свежим инсайдам, агент ивуарийца прибыл в Барселону, где договорился с руководством клуба о том, что его клиент задержится в «блаугране». При этом Жерар Ромеро сообщил, что саудовский «Аль-Ахли» предложил каталонцем за Франка 20 млн евро, а самому полузащитнику – зарплату 10 млн евро в год. Но ивуариец хочет получать больше, пишет The Athletic.

В любом случае фанаты будут ждать талантливого Роке на «Камп Ноу». Посмотрим, как все сложится.