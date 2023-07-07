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Серхио Агуэро выбирает новую карьеру, которая может сделать его еще богаче

Серхио Агуэро Серхио Агуэро
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Серхио Агуэро поставил перед собой новую цель – выиграть покерный турнир и заработать 8 миллионов фунтов в Лас-Вегасе.

35-летний бывший нападающий «Манчестер Сити» участвует в главном событии World Series of Poker, где в течение двух недель соревнуются более 3000 игроков.

Хотя Агуэро новичок в покере и выиграл менее 5 000 фунтов в своих предыдущих играх, ему удалось накопить 85 000 фишек после первого дня. Кристофер Браммер в настоящее время лидирует в турнире с 386 100 фишками.

«Даже лучшие игроки ошибаются или получают плохие карты. Серхио должен оставаться в игре как можно дольше — тогда кто знает», - прокомментировал источник близкий к футболисту.

 

 

1 комментарий

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Пацанчик реальный
У ФК Рычаг больше шансов следующие 99 лет подряд выигрывать требл,чем у Агуэро выйграть мейн ВСОПА!))
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