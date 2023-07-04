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Дочь Самюэля Это'О требует посадить его в тюрьму: камерунец 5 лет не платит алименты😱😱😱

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Задолжал дочери 90 тысяч евро.

Дочь Самюэля Это'О якобы требует тюремного заключения для своего отца

Как сообщает Diario Sport дочь Самюэля Это’О Эрика До Росарио Ньевес, потребовала приговорить своего отца к году тюремного заключения .

Бывшая звезда «Барселоны» не платит дочери алименты в размере 1400 евро в месяц — сумму, которая была определена судом в прошлом году, когда было подтверждено, что Эрика действительно является биологической дочерью Самуэля. Это'О за 5 лет «недоплатил» дочери 90 000 евро.

«Он должен своей дочери деньги за пять лет, но продолжает игнорировать правосудие. Эрика совсем не богата, а Это'О живет в роскоши», — сказал адвокат дочери Фернандо Осуна.

Осуна также отметил, что «ненормально», что Это'О остается президентом Камерунской федерации футбола , учитывая все его предыдущие судимости (камерунца ранее обвиняли в налоговом мошенничестве в Испании). Адвокат заверил, что суд над бывшим игроком рано или поздно состоится в Мадриде.

Отвечая на вопрос об этой ситуации в прошлом году, Это'О заявил, что его вообще не волнует судьба его дочери, «даже если она умрет».

1 комментарий

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batterbin
Классика. Один просто хотел потрахаться; вторая ничего не хочет делать и жаждет денег папика, которому на нее плевать...
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