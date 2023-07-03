Финансовая ситуация вызывает вопросы.

Еще в сентябре 2022 года Diario AS сообщал, что «Барселона» различным клубам около 144 млн евро. С тех пор ситуация не сильно изменилась. Более того, есть пару игроков, которым клуб должен деньги.

Вот список этих клубов и игроков

Клубы

«Манчестер Сити» − €52 млн (переход Феррана Торреса)

«Ювентус» − €36 млн (переход Миралема Пьянича)

«Аякс» − €36 млн (переходы Френки де Йонга и Серджиньо Деста)

«Ливерпуль» − €14 млн (переход Филиппе Коутиньо)

Игроки

Лионель Месси − неопределенная сумма (Жоан Лапорта подтвердил, что «Барса» продолжает выплачивать аргентинцу отложенную зарплату)

Френки де Йонг − €18 млн (отложенная зарплата, на которую он согласился во время пандемии Ковида).