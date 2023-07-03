FC BARCELONA
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4 клуба и 2 игрока. «Барселона» все еще не выплатила все финансовые долги

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Миралем Пьянич Миралем Пьянич
Ла Лига Ла Лига
Ферран Торрес Ферран Торрес
Ювентус Ювентус
Френки де Йонг Френки де Йонг
Манчестер Сити Манчестер Сити
Серджиньо Дест Серджиньо Дест
Аякс Аякс
Ливерпуль Ливерпуль
Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Финансовая ситуация вызывает вопросы.

Еще в сентябре 2022 года Diario AS сообщал, что «Барселона» различным клубам около 144 млн евро. С тех пор ситуация не сильно изменилась. Более того, есть пару игроков, которым клуб должен деньги.

Вот список этих клубов и игроков

Клубы

«Манчестер Сити» − €52 млн (переход Феррана Торреса)

«Ювентус» − €36 млн (переход Миралема Пьянича)

«Аякс» − €36 млн (переходы Френки де Йонга и Серджиньо Деста)

«Ливерпуль» − €14 млн (переход Филиппе Коутиньо)

Игроки

Лионель Месси − неопределенная сумма (Жоан Лапорта подтвердил, что «Барса» продолжает выплачивать аргентинцу отложенную зарплату)

Френки де Йонг − €18 млн (отложенная зарплата, на которую он согласился во время пандемии Ковида).

2 комментария

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CopaAmerica
Коутиньо 🤦
+1
0
+1
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прощай Роналду
Финансовая пирамида)
+1
-1
0
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