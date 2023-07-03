4 клуба и 2 игрока. «Барселона» все еще не выплатила все финансовые долги
Финансовая ситуация вызывает вопросы.
Еще в сентябре 2022 года Diario AS сообщал, что «Барселона» различным клубам около 144 млн евро. С тех пор ситуация не сильно изменилась. Более того, есть пару игроков, которым клуб должен деньги.
Вот список этих клубов и игроков
Клубы
«Манчестер Сити» − €52 млн (переход Феррана Торреса)
«Ювентус» − €36 млн (переход Миралема Пьянича)
«Аякс» − €36 млн (переходы Френки де Йонга и Серджиньо Деста)
«Ливерпуль» − €14 млн (переход Филиппе Коутиньо)
Игроки
Лионель Месси − неопределенная сумма (Жоан Лапорта подтвердил, что «Барса» продолжает выплачивать аргентинцу отложенную зарплату)
Френки де Йонг − €18 млн (отложенная зарплата, на которую он согласился во время пандемии Ковида).
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