Каталонцы от этого только выиграют.

В последние дни «Барселона» начала плотно работать над трансфером юного таланта «Фенербахче» Арды Гюлера и сразу же вышла вперед в этой гонке. Деку, будущий спортивный директор «блауграны», о чьем назначении еще не было объявлено официально, отправился в Турцию, где провел переговоры с клубом, семьей игрока и самим Гюлером.

С каждым днем оптимизм испанских журналистов растет, сегодня уже несколько изданий сообщили, что стороны близки к соглашению. Притом оба клуба хотят, чтобы Арда провел еще один сезон в Стамбуле, а сам игрок хотел бы перебраться уже сейчас, но при условии, что он будет регулярно получать время в первой команде.

Однако есть два человека, которые считают, что график, согласованный между «Барсой» и «Фенербахче» идеально подходит юному игроку, и их мнение может повлиять на решение Гюлера.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на турецкие издания, пару недель назад с Ардой связались два игрока, которых он неоднократно называл своими кумирами: Месут Озил и Алекс де Соуза. Легенды «Фенербахче» позвонили 18-летнему полузащитнику, чтобы порекомендовать ему подождать год, прежде чем начать новый этап своей карьеры в европейском топ-клубе. Они считают, что Гюлеру стоит провести еще один сезон в Турции, регулярно получая игровое время, и уже после переходить к следующему этапу.

«Барсе» такой расклад только на руку. Но последнее слово все же за Ардой.