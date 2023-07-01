Как Хави может задействовать вундеркинда Арду Гюлера: есть два варианта
По слухам, «Барселона» близка к подписанию 18-летнего атакующего полузащитника Арды Гюлера.
Вундеркинд настолько хорош, что, как сообщается, надеется сразу же сыграть важную роль в первой команде.
Вот как Хави может задействовать его в следующем сезоне.
Дуэт мечты с Педри
Гулер обычно играет ближе к правому флангу, поэтому можно организовать его тандем с Педри.
Вот тепловая карта Арды за прошлый сезон — больше всего касаний справа, меньше в центральной части.
Дублер Дембеле
При условии, что Рафинья, Ансу Фати и Ферран Торрес в основном задействованы в качестве запасных левых вингеров (или центральных нападающих в случае Фати и Феррана), Арда Гюлер может стать дублером Усмана Дембеле.
Если «Барса» в конечном итоге продаст Абде, у Гюлера будет больше возможностей проявить себя в основном составе.
В какой роли вы видите Гюлера в «Барселоне»?
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