FC BARCELONA
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Как Хави может задействовать вундеркинда Арду Гюлера: есть два варианта

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Арда Гюлер Арда Гюлер
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По слухам, «Барселона» близка к подписанию 18-летнего атакующего полузащитника Арды Гюлера.

Вундеркинд настолько хорош, что, как сообщается, надеется сразу же сыграть важную роль в первой команде.

Вот как Хави может задействовать его в следующем сезоне.

Дуэт мечты с Педри

Гулер обычно играет ближе к правому флангу, поэтому можно организовать его тандем с Педри.

Вот тепловая карта Арды за прошлый сезон — больше всего касаний справа, меньше в центральной части.

Дублер Дембеле

При условии, что Рафинья, Ансу Фати и Ферран Торрес в основном задействованы в качестве запасных левых вингеров (или центральных нападающих в случае Фати и Феррана), Арда Гюлер может стать дублером Усмана Дембеле.

Если «Барса» в конечном итоге продаст Абде, у Гюлера будет больше возможностей проявить себя в основном составе.

В какой роли вы видите Гюлера в «Барселоне»?

2 комментария

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David Avagyan
Вот это схема такую только в фифе видел.
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Kikilboka
В Барсе сейчас натуральная карусель из игрок, вообще невозможно прогнозировать
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