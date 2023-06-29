По информации Тота Косты, клуб из Катара готов платить «Барселоне» €100 млн ежегодно за право использовать название «Барселоны» в рамках своей франшизы.

Отличное предложение, если вспомнить, что у «Барсы» огромные финансовые проблемы.

Предложение поступило несколько недель назад, когда президент каталонского клуба Жоан Лапорта совершил деловую поездку в Катар, чтобы встретиться с представителями лиги. Возможно, что это и было причиной поездки.

Такое соглашение мгновенно решило бы все проблемы клуба с регистрацией футболистов, и, возможно, даже позволило бы оформить несколько трансферов.

Напомним, что «Барса» до сих пор не может зарегистрировать Гюндогана, поскольку должна разгрузить зарплатную ведомость.