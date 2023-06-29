FC BARCELONA
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🧨🧨🧨 «Барселона» спасена?! Катарцы готовы ежегодно платить €100 млн каталонцам за использование названия клуба

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Жоан Лапорта Жоан Лапорта
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По информации Тота Косты, клуб из Катара готов платить «Барселоне» €100 млн ежегодно за право использовать название «Барселоны» в рамках своей франшизы.

Отличное предложение, если вспомнить, что у «Барсы» огромные финансовые проблемы.

Предложение поступило несколько недель назад, когда президент каталонского клуба Жоан Лапорта совершил деловую поездку в Катар, чтобы встретиться с представителями лиги. Возможно, что это и было причиной поездки.

The land of FCB': behind the scenes

Такое соглашение мгновенно решило бы все проблемы клуба с регистрацией футболистов, и, возможно, даже позволило бы оформить несколько трансферов.

Напомним, что «Барса» до сих пор не может зарегистрировать Гюндогана, поскольку должна разгрузить зарплатную ведомость.

3 комментария

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alberto-m
а что значит использовать имя кто-то может объяснить какие это может повлечь последствия для Барселоны хорошо ли это для Барса плохо ли
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Agent Smith
Можно еще за сине-гранатовую форму деньги брать🔵🔴⚽️
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Agent Smith
Интер Милан вроде судился с Интер Майами⚽️
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