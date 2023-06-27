FC BARCELONA
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Болельщик «Барсы» описал идеальное лето на трансферном рынке. Если все сбудется, команду Хави будет сложно остановить

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Марцело Брозович Марцело Брозович
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Арда Гюлер Арда Гюлер
Витор Роке
Футбол Футбол

Один из главных фанатов «Барсы» на портале Reddit опубликовал пост, в котором описал идеальный план работы каталонцев в это трансферное окно.

«Если мы получим Брозовича, то это будет идеальное лето. Если подпишем его вместе с [Витором] Роке и, возможно, [Ардой] Гюлером это будет невероятно. Брозович, очевидно, самый необходимый вариант, но саудовцы пытаются его украсть.

Marcelo Brozovic, del radar de Barcelona, a quedar a un paso de la Premier League - Vermouth Deportivo

Я очень надеюсь, что нам удастся заполучить его, иначе мы останемся ни с чем, когда дело дойдет до оборонительного полузащитника».

По словам Жерара Ромеро, Брозович попросил «Аль-Наср» дать ему больше времени на принятие решения. Вероятно, хавбек «Интера» ждет, когда «Барса» сделает свой ход.

В случае с Роке, «Барса» достигла соглашения о его подписании, но пока даже пальцем не пошевелила по поводу оплаты. По сообщениям инсайдеров, клуб испытывает нехватку денег.

С Ардой Гюлером еще сложнее, так как юноша хочет получить гарантии игрового времени. Также поговаривают, что его агент требует высокие комиссионные.

Трансферное окно в Испании официально откроется 1 июля и закроется 1 сентября. У «Барсы» еще есть время.

3 комментария

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FC Barcelona 10
Никогда не думал, что такой "трансферный план" когда-то может считаться идеальным для Барселоны..
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Пацанчик реальный
Ответ войд
Сложно остановить) Даже с приходом Турана 2.0 у бчк все равно средний состав,максимум на 3 место в группе ЛЧ и 2 место в ЛЛ)
Не рушь их мечты!)
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