Один из главных фанатов «Барсы» на портале Reddit опубликовал пост, в котором описал идеальный план работы каталонцев в это трансферное окно.

«Если мы получим Брозовича, то это будет идеальное лето. Если подпишем его вместе с [Витором] Роке и, возможно, [Ардой] Гюлером это будет невероятно. Брозович, очевидно, самый необходимый вариант, но саудовцы пытаются его украсть.

Я очень надеюсь, что нам удастся заполучить его, иначе мы останемся ни с чем, когда дело дойдет до оборонительного полузащитника».

По словам Жерара Ромеро, Брозович попросил «Аль-Наср» дать ему больше времени на принятие решения. Вероятно, хавбек «Интера» ждет, когда «Барса» сделает свой ход.

В случае с Роке, «Барса» достигла соглашения о его подписании, но пока даже пальцем не пошевелила по поводу оплаты. По сообщениям инсайдеров, клуб испытывает нехватку денег.

С Ардой Гюлером еще сложнее, так как юноша хочет получить гарантии игрового времени. Также поговаривают, что его агент требует высокие комиссионные.

Трансферное окно в Испании официально откроется 1 июля и закроется 1 сентября. У «Барсы» еще есть время.