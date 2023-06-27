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«Барселона» хочет вернуть воспитанника на замену Бускетсу – он интересуется философией и уже написал книгу. Есть смешной отрывок про Хави

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«Барселона» намерена приобрести Ориоля Ромеу, сообщает Алекс Пинтанель.

Опытный игрок «Жироны» выбран в качестве замены Серджи Бускетсу.

По словам Адриана Санчеса, «Барселона» считает Ромеу лучше других кандидатов из-за его оборонительных навыков.

Отпускная клаусула Ориоля Ромеу составляет 10 млн евро, но «Барса» попытается снизить ее путем обмена игроками.

В прошлом сезоне Ромеу был ключевым игроком «Жироны», занявшей 10-е место в Ла Лиге. Ромеу играл в «Ла Масии» с 2004 по 2011 год. Позже выступал за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт» и «Саутгемптон».

El FC Barcelona traspasa a Oriol Romeu al Chelsea | RTVE

Любопытный отрывок из книги Ориоля:

Помню первую тренировку в «Барсе». В упражнении на владение, мяч летал туда-сюда, а я едва мог его коснуться. Я помню, как подумал: «Вау, это другой уровень». Я был потрясён тем, что они не допустили брака ни в одной передаче. Всё чётко, точно, и всегда находились варианты для выхода из-под агрессивного прессинга. Самое смешное, что, разговаривая с Хави, я сказал ему: «Сегодня я видел тебя в деле», – а он ответил: «Ну, сегодня я был не на высоте» (смеется). Я подумал: «Что же тогда будет со мной в тот день, когда он будет хорош?».

Пост об Ориоле Ромеу от блогера Трибуны.

1 комментарий

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СД18
В принципе не плохой выбор, особенно в качестве дублера. В прошлом сезоне оставлял не плохое впечатление игрой за Жирону. Но 10 за него много, 5 нормально.
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