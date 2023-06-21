FC BARCELONA
Блог

«Камп Ноу» почти в руинах: «Барселона» показала первое видео из чаши стадиона после начала реконструкции😱😱😱

Клубы Клубы
Камп Ноу Камп Ноу
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Футбол Футбол

Сердце кровью обливается.

В апреле руководство «Барселоны» заключило договор на реконструкцию легендарного «Камп Ноу». Обща стоимость работа составит около 1,5 миллиардов евро.

Сейчас на арене демонтируется третий ярус, вот как выглядит стадион со стороны.

А во вторник клуб у себя на странице в инстаграме опубликовал видео, снятое внутри чаши стадиона - впечатляющее зрелище.

Сезон-2023/24 каталонцам придется провести на Олимпийском стадионе, а в следующем сезоне команда вернется на «Камп Ноу». Правда, придется играть при 50% от вместимости аж до сезона-2025/26 - то есть до окончания активных работ.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barcelonafun
Можно там снять сцены какого-нибудь постапокалиптического фильма. Как раз часть бюджета на реконструкцию отбить)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shokh Marufov
Ответ Barcelonafun
Можно там снять сцены какого-нибудь постапокалиптического фильма. Как раз часть бюджета на реконструкцию отбить)
ждать пока снимут и терять время?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий