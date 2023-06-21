Сердце кровью обливается.

В апреле руководство «Барселоны» заключило договор на реконструкцию легендарного «Камп Ноу». Обща стоимость работа составит около 1,5 миллиардов евро.

Сейчас на арене демонтируется третий ярус, вот как выглядит стадион со стороны.

А во вторник клуб у себя на странице в инстаграме опубликовал видео, снятое внутри чаши стадиона - впечатляющее зрелище.

Сезон-2023/24 каталонцам придется провести на Олимпийском стадионе, а в следующем сезоне команда вернется на «Камп Ноу». Правда, придется играть при 50% от вместимости аж до сезона-2025/26 - то есть до окончания активных работ.