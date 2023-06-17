В субботу Деку приехал на тренировочную базу «Барселоны» с одним из своих клиентов - Эдмондом Тапсобой.

Позже игрок был замечен в офисе клуба.

24-летний центральный защитник сейчас выступает за «Байер».

Деку предлагал кандидатуру футболиста еще до того, как занял пост спортивного директора клуба.

Сообщается, что каталонцы следили за защитником последние несколько месяцев. Тапсоба отличается хорошей игрой в пас, а также хорошим уровнем действий в воздушных единоборствах. Возможно, что футболист станет заменой Эрику Гарсии?

Ориентировочная стоимость Тапсобы - € 30 млн. Его действующий контракт с «Байером» истекает в 2026 году.