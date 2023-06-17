FC BARCELONA
Блог

🙌 «Барса» активизировалась! Деку привез на базу клуба Эдмонда Тапсобу из «Байера». Замена Эрику Гарсии?

Деку Деку
Эдмонд Тапсоба Эдмонд Тапсоба
Байер Байер
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

В субботу Деку приехал на тренировочную базу «Барселоны» с одним из своих клиентов - Эдмондом Тапсобой.

Позже игрок был замечен в офисе клуба.

24-летний центральный защитник сейчас выступает за «Байер».

Деку предлагал кандидатуру футболиста еще до того, как занял пост спортивного директора клуба.

Сообщается, что каталонцы следили за защитником последние несколько месяцев. Тапсоба отличается хорошей игрой в пас, а также хорошим уровнем действий в воздушных единоборствах. Возможно, что футболист станет заменой Эрику Гарсии?

Ориентировочная стоимость Тапсобы - € 30 млн. Его действующий контракт с «Байером» истекает в 2026 году.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анвар Масимов
Ответ FrankieWild
Кто нибудь привезёт замену Деку?
чем тебя не устраивает ?? даже одно окно ещё не проработал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Кто нибудь привезёт замену Деку?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FrankieWild
Ответ Анвар Масимов
чем тебя не устраивает ?? даже одно окно ещё не проработал
Не устраивает тем,то что эффективность его работы нигде не подтверждена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий