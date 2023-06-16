FC BARCELONA
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Марк-Андре тер Стеген: «Сейчас я куда более сильный вратарь, чем был в 25-28 лет»

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Марк-Андре тер Стеген дал интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, в котором говорил о своем возрасте и уровне футбола.

«Весь сезон я провел на высоком уровне. Я не помню серьезной ошибки или промаха, который бы совершил. Я очень этому рад, потому что именно так я хочу проявлять себя в «Барселоне» и в сборной. Сейчас я чувствую, что являюсь куда более сильным вратарем, чем был в 25-28 лет».

«Мне хочется все время быть на поле, работать на своей позиции. Пока я смогу показывать высокий уровень футбола, пока буду здоров, я продолжу играть. Сейчас я и не думаю о завершении карьеры», - добавил 31-летний Тер Стеген.

5 комментариев

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clausevenzzz
Причёска имба
+5
0
+5
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Виктор Кашшаи
Ну, а в чём же он не прав?
Лучший вратарь на данный момент!
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Rachid
Да, правду говорит Андрюха- «сухари» Барсы в прошедшем сезоне не дадут соврать….)))))
+2
0
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Данила Макаров
Ответ clausevenzzz
Причёска имба
Это ты верно подметил.
Он даже, как то помолодел после пересадки волос)
+1
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Ramil Usmanov
Вне всяких сомнений!
0
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