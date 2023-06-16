Марк-Андре тер Стеген дал интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, в котором говорил о своем возрасте и уровне футбола.

«Весь сезон я провел на высоком уровне. Я не помню серьезной ошибки или промаха, который бы совершил. Я очень этому рад, потому что именно так я хочу проявлять себя в «Барселоне» и в сборной. Сейчас я чувствую, что являюсь куда более сильным вратарем, чем был в 25-28 лет».

«Мне хочется все время быть на поле, работать на своей позиции. Пока я смогу показывать высокий уровень футбола, пока буду здоров, я продолжу играть. Сейчас я и не думаю о завершении карьеры», - добавил 31-летний Тер Стеген.