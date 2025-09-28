Сильва о Гвардиоле: «Я хотел бы видеть его тренером сборной Испании. Он мог бы привнести стиль с хорошим контролем мяча и постоянным настроем на победу»
Давид Сильва хотел бы, чтобы Пеп Гвардиола возглавил испанскую сборную.
«Я хотел бы видеть его тренером сборной Испании. Луис де ла Фуэнте сейчас работает феноменально, но в будущем было бы неплохо видеть Пепа на этой должности.
Он мог бы привнести футбольный стиль, который подразумевает хороший контроль мяча и постоянный настрой на победу.
Это немного напоминает философию нынешней сборной Испании», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Сити» и испанской национальной команды.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?78513 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости