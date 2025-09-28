Сильва о Гвардиоле: «Я хотел бы видеть его тренером сборной Испании. Он мог бы привнести стиль с хорошим контролем мяча и постоянным настроем на победу»

Давид Сильва хотел бы, чтобы Пеп Гвардиола возглавил испанскую сборную.

«Я хотел бы видеть его тренером сборной Испании. Луис де ла Фуэнте сейчас работает феноменально, но в будущем было бы неплохо видеть Пепа на этой должности.

Он мог бы привнести футбольный стиль, который подразумевает хороший контроль мяча и постоянный настрой на победу.

Это немного напоминает философию нынешней сборной Испании », – сказал экс-полузащитник «Манчестер Сити » и испанской национальной команды.