Не проявил себя в аренде.

«Барселона» не исключает вероятности сохранения одного игрока, причем это будет не Абде и не Нико, которых называли самыми яркими футболистами в аренде.

Речь идет о Серджиньо Десте, который прошлым летом ушел в аренду в «Милан», но не смог там проявить себя. Россонери уже дали понять, что выкупать его контракт не будут.

«Барселона», в свою очередь, стремится продать как можно больше игроков, чтобы перед трансферным окном получить как можно больше средств.

Однако, по словам Ахрафа Бен Айяда, совет директоров не исключает возможности того, что Дест останется на «Камп Ноу« после лета. Все дело в том, что у каталонцев нет качественного правого защитника. Потому американец может стать одним из вариантов, в том числе на подмену.