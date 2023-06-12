Кого берем?

Мартин Субименди больше не входит в список трансферных целей «Барселоны», сообщает испанское издание Sport.

Каталонцы решили оставить попытки переговоров после того, как в недавнем интервью полузащитник «Реал Сосьедад» заявил о своем желании остаться в клубе в следующем сезоне.

Теперь «Барса» рассматривает трех игроков, которые могут занять вакантное место Серджи Бускетса — это Софьян Амрабат («Фиорентина»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон») и Гидо Родригес («Бетис»).

Как сообщается, Жорже Мендеш, агент Невеша, уже согласовал все условия с сине-гранатовыми, а сам игрок жаждет перейти на «Камп Ноу», однако Хави, в отличие от Жоана Лапорты, не уверен в его кандидатуре и пока не дал добро на сделку.

Субименди был главным приоритетом для тренера на роль опорника, но теперь ему придется выбрать преемника Бускетса из оставшихся трех вариантов.