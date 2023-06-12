FC BARCELONA
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«Барса» отказалась от погони за Субименди после его недавнего интервью. Теперь у Хави осталось три варианта на замену Бускетсу

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Кого берем?

Мартин Субименди больше не входит в список трансферных целей «Барселоны», сообщает испанское издание Sport.

Каталонцы решили оставить попытки переговоров после того, как в недавнем интервью полузащитник «Реал Сосьедад» заявил о своем желании остаться в клубе в следующем сезоне.

Теперь «Барса» рассматривает трех игроков, которые могут занять вакантное место Серджи Бускетса — это Софьян Амрабат («Фиорентина»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон») и Гидо Родригес («Бетис»).

Как сообщается, Жорже Мендеш, агент Невеша, уже согласовал все условия с сине-гранатовыми, а сам игрок жаждет перейти на «Камп Ноу», однако Хави, в отличие от Жоана Лапорты, не уверен в его кандидатуре и пока не дал добро на сделку.

Субименди был главным приоритетом для тренера на роль опорника, но теперь ему придется выбрать преемника Бускетса из оставшихся трех вариантов.

3 комментария

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TJ tigra
Лапорта заплатил субименди. Чтоб взять Невеша😄
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Вячеслав Новиков
Жаль конечно что так, не вижу в Невеше ни какого смысла, будет второй Гомеш
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fcb812
этот субименди абсолютно никакущий хламарь,амбарбат киссье 2.0,киммих который походу сам не в курсе что он чья то цель,и невеш днарь который уровень волков то еле тянет,ждём в итоге пенсионера брозовича в обмен за киссье
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