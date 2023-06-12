Предполагаемая трансферная цель «Барсы» Мартин Субименди, похоже, посылает странные сигналы тем, кто принимает решения на «Камп Ноу».

В недавнем интервью Diario Vasco Субименди сказал:

«Унаследовать футболку №4 Асьера Ильярраменди меня мотивирует больше, чем футболку Серджи. 4 мотивирует меня больше, чем № 5 Бускетса».

Ильярраменди – бывший игрок мадридского «Реала», который сделал себе имя в «Сосьедаде», играя под номером 4.

После того как Ильярраменди покинет «Сосьедад» этим летом, Субименди может поменять свою футболку № 3 на вакантную № 4.

Футболка с номером 5 стала культовой в «Барселоне» благодаря Пуйолю и Бускетсу, который также покинул клуб, оставив номер свободным.

По всей видимости, Субименди не хочет уходить из «Сосьедада» – ну, или его не так привлекает футболка Бускетса. В любом случае, Субименди, вероятно, знает об интересе каталонцев, и все равно позволяет такие высказывания.