«Унаследовать футболку Ильярраменди привлекает больше, чем Бускетса». Субименди посылает очень странные сигналы руководству «Барсы»
Предполагаемая трансферная цель «Барсы» Мартин Субименди, похоже, посылает странные сигналы тем, кто принимает решения на «Камп Ноу».
В недавнем интервью Diario Vasco Субименди сказал:
«Унаследовать футболку №4 Асьера Ильярраменди меня мотивирует больше, чем футболку Серджи. 4 мотивирует меня больше, чем № 5 Бускетса».
Ильярраменди – бывший игрок мадридского «Реала», который сделал себе имя в «Сосьедаде», играя под номером 4.
После того как Ильярраменди покинет «Сосьедад» этим летом, Субименди может поменять свою футболку № 3 на вакантную № 4.
Футболка с номером 5 стала культовой в «Барселоне» благодаря Пуйолю и Бускетсу, который также покинул клуб, оставив номер свободным.
По всей видимости, Субименди не хочет уходить из «Сосьедада» – ну, или его не так привлекает футболка Бускетса. В любом случае, Субименди, вероятно, знает об интересе каталонцев, и все равно позволяет такие высказывания.
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