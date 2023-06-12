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«Унаследовать футболку Ильярраменди привлекает больше, чем Бускетса». Субименди посылает очень странные сигналы руководству «Барсы»

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Футбол Футбол

Предполагаемая трансферная цель «Барсы» Мартин Субименди, похоже, посылает странные сигналы тем, кто принимает решения на «Камп Ноу».

В недавнем интервью Diario Vasco Субименди сказал:

«Унаследовать футболку №4 Асьера Ильярраменди меня мотивирует больше, чем футболку Серджи. 4 мотивирует меня больше, чем № 5 Бускетса».

Ильярраменди – бывший игрок мадридского «Реала», который сделал себе имя в «Сосьедаде», играя под номером 4.

После того как Ильярраменди покинет «Сосьедад» этим летом, Субименди может поменять свою футболку № 3 на вакантную № 4.

Футболка с номером 5 стала культовой в «Барселоне» благодаря Пуйолю и Бускетсу, который также покинул клуб, оставив номер свободным.

По всей видимости, Субименди не хочет уходить из «Сосьедада» – ну, или его не так привлекает футболка Бускетса. В любом случае, Субименди, вероятно, знает об интересе каталонцев, и все равно позволяет такие высказывания.

REAL SOCIEDAD | Zubimendi: “Los jugadores buenos quieren quedarse” Zubimendi: “Los jugadores buenos quieren quedarse” - AS.com

4 комментария

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MK
Ну что ж Киммих так Киммих))
+4
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+4
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Никита Мальковский
хахахахаха.
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паяльная лампа
это его решение, надеюсь, что станет легендой Сосьедада
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Abilkhan Rakhmankul
Не надо купит таких игроков,получится второй Гризман!
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