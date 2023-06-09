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Может ли «Барселона» взять Месси в аренду у «Интер Майами»? Разбираемся

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Это реально, но в этом нет практического смысла.

Еще до того, как Лео Месси объявил о решении перейти в «Интер Майами», появились слухи о том, что в «Барселоне» игрок может оказаться в годичной аренде. Вряд ли это произойдет в ближайшее время, но технически это возможно.

Во-первых, сезон МЛС в самом разгаре, и ожидается, что Месси станет ключевым игроком «Майами» уже с конца июля − начала августа, когда дебютирует за клуб.

Во-вторых, с приходом Месси шансы команды на плей-офф сильно возрастут. Если они действительно отберутся, то финальная стадия длится до начала декабря.

У Месси будет возможность провести несколько месяцев в клубе своей жизни − межсезонье в МЛС идет с начала декабря до конца февраля. Однако мы полагаем, что он предпочтет насладиться отдыхом и подготовиться к своему первому полноценному сезону в МЛС.

Кроме того, для «Барселоны» кажется недостаточным получить игрока менее чем на два месяца сезона. Не самое лучшее время для столь радикального изменения стиля игры команды.

4 комментария

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Бекболат Тұяқ
лучше уж не надо. Пусть Месси отдохнет, а Барса будет строить новую эру.
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Арыч Фаворитик
Да не будет он опять переезжать и дергать семью каждый год, он за покоем и уехал. Через 2недели ему 36 лет. Надо принять это, и просто ещё 2-3 года понаслаждаться Лео в сборной и МЛС.
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Илья Мурашов
История Месси и Барселоны окончена. Месси не вернется в Барселону в качестве игрока. По моему мнению, Барселона поступила мерзко с Месси. Лео был зол, когда Барселона избавилась от Суареса, и хотел уйти, но ему не позволили, а через год выгнали его самого. Понятное желание клуба строить новую команду, но могли бы попрощаться по-человечески. Зачем было обещать, не выполнить обещанное и прикрываться обстоятельствами?
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