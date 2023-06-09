Это реально, но в этом нет практического смысла.

Еще до того, как Лео Месси объявил о решении перейти в «Интер Майами», появились слухи о том, что в «Барселоне» игрок может оказаться в годичной аренде. Вряд ли это произойдет в ближайшее время, но технически это возможно.

Во-первых, сезон МЛС в самом разгаре, и ожидается, что Месси станет ключевым игроком «Майами» уже с конца июля − начала августа, когда дебютирует за клуб.

Во-вторых, с приходом Месси шансы команды на плей-офф сильно возрастут. Если они действительно отберутся, то финальная стадия длится до начала декабря.

У Месси будет возможность провести несколько месяцев в клубе своей жизни − межсезонье в МЛС идет с начала декабря до конца февраля. Однако мы полагаем, что он предпочтет насладиться отдыхом и подготовиться к своему первому полноценному сезону в МЛС.

Кроме того, для «Барселоны» кажется недостаточным получить игрока менее чем на два месяца сезона. Не самое лучшее время для столь радикального изменения стиля игры команды.