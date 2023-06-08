Месси переходит в «Интер Майами». По данным некоторых источников, трансфер Лионеля – лишь начало глобальных перестроек в американском клубе.

Гастон Эдул из аргентинского TYC Sports сообщил, что команда Бекхэма попытается подписать Бускетса, Альбу и Суареса. Если Жорди и Серджи сейчас остались без клубной прописки, а потому открыты к возможному переходу, то с Луисом ситуация немного сложнее.

Испанская газета El País утверждает, что воссоединение части легендарного трио МСН в США – несбыточная мечта.

Суарес выступает за «Гремио», его контракт с бразильским клубом рассчитан до 2025 года. По данным издания, в соглашении Луиса нет пункта о досрочном освобождении. Источник добавляет, что уругваец не сможет покинуть «Гремио», если клубы не договорятся о трансфере.

За «Гремио» Суарес провел 24 матча, в которых забил 11 голов и отдал 8 ассистов. Журналисты El País считают, что бразильский клуб не станет отпускать ценного для команды игрока.

А вы бы хотели вновь увидеть Месси и Суареса в одном клубе?