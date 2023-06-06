FC BARCELONA
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Полиция предполагает, что «Барселона» платила Негрейре не для того, чтобы влиять на результаты матчей. Все намного прозаичнее

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Так себе новости для Лапорты.

«Барселона» стала объектом расследования антикоррупционного отдела испанской полиции из-за «дела Негрейры», но, как сообщает El Mundo, рабочая версия не подразумевает, что «блауграна» платила Хосе Марии Энрикесу Негрейре и его сыну, чтобы оказывать влияние на результаты матчей.

Согласно информации от испанского издания, полиция подозревает, что благодаря этим сделкам руководство «Барселоны» просто отмывало деньги. За 17 лет (с 2001 по 2018 год) клуб выплатил Негрейре 7,3 миллиона евро, и теперь следствие хочет понять, где осела большая часть этих средств. И, судя по всему, она оказалась вовсе не в карманах экс-судьи.

Антикоррупционный отдел не нашел никаких подтверждений, что Негрейра распоряжался этими деньгами. При этом большую часть суммы, полученной от «Барсы», он обналичил, и теперь полиция считает, что средства вернулись к директорам клуба.

Понятное дело, что пока расследование не будет завершено, мы не узнаем наверняка. Однако, если эта версия событий верна, то, по крайней мере, «Барселоне» не будут грозить спортивные санкции, как, например, запрет на участие в еврокубках, но при этом может начаться новое расследование в отношении экс-руководства клуба. За эти 17 лет команду возглавляли: Жозеп Бартомеу, Сандро Росель, Жоан Гаспар и Жоан Лапорта, который дольше всех был директором «блауграны» в этот период (7 лет).

4 комментария

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Игорь Климов
Изначально всем вменяемым людям было ясно, что не судей покупала Барселона, а просто руководство проворачивало свои делишки.
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Ready FoR WaR
ДА ЧТО ВЫ ГОВОРИТЕ?
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Аркадий Аркадич
Что за чушь? Руководителями Барсы за это время было множество людей и они этого судьишку друг другу как переходящий кубок передавали что ли? И ни у одного из них не возникло вопросов к этой схеме? А наличку зачем снимать в таком случае? Переводил бы дальше деньги на офшоры, зареганные на фирмы-прокладки. Совсем уже журналисты пробарселонские за идиотов людей держат. Наличку он мог снимать только для одного - передать ее непосредственным исполнителям всего этого судейского беспредела, которым регулярно пользовалась Барселона.
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Alexey Catalonsky
Короче доказательств нет, а что-то делать надо))))
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