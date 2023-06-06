Так себе новости для Лапорты.

«Барселона» стала объектом расследования антикоррупционного отдела испанской полиции из-за «дела Негрейры», но, как сообщает El Mundo, рабочая версия не подразумевает, что «блауграна» платила Хосе Марии Энрикесу Негрейре и его сыну, чтобы оказывать влияние на результаты матчей.

Согласно информации от испанского издания, полиция подозревает, что благодаря этим сделкам руководство «Барселоны» просто отмывало деньги. За 17 лет (с 2001 по 2018 год) клуб выплатил Негрейре 7,3 миллиона евро, и теперь следствие хочет понять, где осела большая часть этих средств. И, судя по всему, она оказалась вовсе не в карманах экс-судьи.

Антикоррупционный отдел не нашел никаких подтверждений, что Негрейра распоряжался этими деньгами. При этом большую часть суммы, полученной от «Барсы», он обналичил, и теперь полиция считает, что средства вернулись к директорам клуба.

Понятное дело, что пока расследование не будет завершено, мы не узнаем наверняка. Однако, если эта версия событий верна, то, по крайней мере, «Барселоне» не будут грозить спортивные санкции, как, например, запрет на участие в еврокубках, но при этом может начаться новое расследование в отношении экс-руководства клуба. За эти 17 лет команду возглавляли: Жозеп Бартомеу, Сандро Росель, Жоан Гаспар и Жоан Лапорта, который дольше всех был директором «блауграны» в этот период (7 лет).