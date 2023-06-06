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🎥📸 Хулиан Араухо впервые выступил за «Барсу» в матче против «Виссел Кобе». Как защитник провел свою дебютную игру?

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Для начала — вполне неплохо.

Возможно, еще в январе «Барселона» решила проблему поиска правого защитника на следующий сезон, подписав Хулиана Араухо.

Мексиканский крайний защитник только сегодня впервые смог сыграть в составе команды Хави, так как «блаугране» не позволили его зарегистрировать из-за опоздания во время оформления трансфера. Вторую половину сезона он упорно тренировался, и сегодня он все же вышел в стартовом составе в матче против «Виссел Кобе».

21-летний защитник продемонстрировал свою эффективность и универсальность, сыграв на обоих краях обороны. В первом тайме Араухо играл на позиции правого защитника, а во втором тайме он переключился на левый фланг после того, как Хави заменил Маркоса Алонсо.

Вот как выглядит статистика Хулиана за 90 минут матча в Японии:

  • 97% (59/61) точных передач
  • 1 выигранное единоборстов
  • 2 успешные длинные передачи
  • Ни один игрок «Кобе» не прошел его на дриблинге.

Хайлайты его выступления можно посмотреть здесь:

 

Араухо уверенно выглядел на поле, особенно для первого раза, и он помог «Барсе» сохранить счет сухим (2:0). Очень неплохо для дебюта, хоть и в товарищеском матче.

 

Ждем в следующем сезоне оборонительную связку Араухо + Араухо? 😏

1 комментарий

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Дмитрий Трипутин
теперь Винни дважды в кармане
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