Для начала — вполне неплохо.

Возможно, еще в январе «Барселона» решила проблему поиска правого защитника на следующий сезон, подписав Хулиана Араухо.

Мексиканский крайний защитник только сегодня впервые смог сыграть в составе команды Хави, так как «блаугране» не позволили его зарегистрировать из-за опоздания во время оформления трансфера. Вторую половину сезона он упорно тренировался, и сегодня он все же вышел в стартовом составе в матче против «Виссел Кобе».

21-летний защитник продемонстрировал свою эффективность и универсальность, сыграв на обоих краях обороны. В первом тайме Араухо играл на позиции правого защитника, а во втором тайме он переключился на левый фланг после того, как Хави заменил Маркоса Алонсо.

Вот как выглядит статистика Хулиана за 90 минут матча в Японии:

97% (59/61) точных передач

1 выигранное единоборстов

2 успешные длинные передачи

Ни один игрок «Кобе» не прошел его на дриблинге.

Хайлайты его выступления можно посмотреть здесь:

Араухо уверенно выглядел на поле, особенно для первого раза, и он помог «Барсе» сохранить счет сухим (2:0). Очень неплохо для дебюта, хоть и в товарищеском матче.

Ждем в следующем сезоне оборонительную связку Араухо + Араухо? 😏