10 комментариев

«Мои дети будут недовольны!» Что Иньеста сказал Гави за несколько минут до товарищеского матча
Микрофоны выхватили его слова.
Всего через два дня после завершения кампании в Ла Лиге «Барселона» отправилась в Японию на товарищеский матч c «Виссел Кобе».
За несколько минут до начала матча Андрес Иньеста провел трогательную встречу со своим бывшим партнером по команде Хави и несколькими молодыми игроками, включая Гави.
Микрофоны уловили слова Иньесты: «Сегодня ты должен отдать мне свою майку, иначе мои дети будут недовольны!»
Ты знаешь о ком я говорю поэтому даже не буду писать их никнеймы