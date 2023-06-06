10 комментариев

Микрофоны выхватили его слова.

Всего через два дня после завершения кампании в Ла Лиге «Барселона» отправилась в Японию на товарищеский матч c «Виссел Кобе».

За несколько минут до начала матча Андрес Иньеста провел трогательную встречу со своим бывшим партнером по команде Хави и несколькими молодыми игроками, включая Гави.

Микрофоны уловили слова Иньесты: «Сегодня ты должен отдать мне свою майку, иначе мои дети будут недовольны!»