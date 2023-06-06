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«Мои дети будут недовольны!» Что Иньеста сказал Гави за несколько минут до товарищеского матча

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Микрофоны выхватили его слова.

Всего через два дня после завершения кампании в Ла Лиге «Барселона» отправилась в Японию на товарищеский матч c «Виссел Кобе».

За несколько минут до начала матча Андрес Иньеста провел трогательную встречу со своим бывшим партнером по команде Хави и несколькими молодыми игроками, включая Гави.

Микрофоны уловили слова Иньесты: «Сегодня ты должен отдать мне свою майку, иначе мои дети будут недовольны!»

10 комментариев

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Hella black
Успех это когда сам Иньеста просит у тебя футболку 😅
+19
-1
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alberto-m
Ответ Hella black
Успех это когда сам Иньеста просит у тебя футболку 😅
Тут есть пару человек, которые с тобой не согласятся. Они говорят, что Гави - это Полено, значит, скорее всего, Иньеста тоже Нифига не разбирается в футболе.
Ты знаешь о ком я говорю поэтому даже не буду писать их никнеймы
+9
0
+9
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Серж Папанов
Легенда Барселона😢😢😢😢😢😢😢😢😢💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕😘😘😘😘
+7
-1
+6
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Men77
Ответ alberto-m
Тут есть пару человек, которые с тобой не согласятся. Они говорят, что Гави - это Полено, значит, скорее всего, Иньеста тоже Нифига не разбирается в футболе. Ты знаешь о ком я говорю поэтому даже не буду писать их никнеймы
пару? их тут много😁
+1
0
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Igor Molchanov
Ответ alberto-m
Тут есть пару человек, которые с тобой не согласятся. Они говорят, что Гави - это Полено, значит, скорее всего, Иньеста тоже Нифига не разбирается в футболе. Ты знаешь о ком я говорю поэтому даже не буду писать их никнеймы
Щас тебе скажут, что иньеста просто играл на камеру)
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alberto-m
Ответ Igor Molchanov
Щас тебе скажут, что иньеста просто играл на камеру)
После гномовича Я вообще никому не удивляюсь
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alberto-m
Ответ Men77
пару? их тут много😁
Я просто забыл к слову, пара, Дописать тысяч 🤣🤣🤣🤣
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