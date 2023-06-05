10 комментариев

Жоан Лапорта встретился с отцом Лео Месси, чтобы обсудить возможность возвращения аргентинца, сообщает Тони Хуанмарти.

Встреча состоялась вскоре после того, как Ла Лига дала «Барселоне» зеленый свет на проведение трансферов этим летом.

Ожидается, что клуб сделает Месси официальное предложение, как только продаст одного крупного игрока.

Аргентинец вернется в состав «сине-гранатовых» в качестве свободного агента после окончания своего двухлетнего периода в «Пари Сен-Жермен».