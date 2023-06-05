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🎥 Отец Лео Месси замечен дома у Жоана Лапорты

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Жоан Лапорта встретился с отцом Лео Месси, чтобы обсудить возможность возвращения аргентинца, сообщает Тони Хуанмарти.

Встреча состоялась вскоре после того, как Ла Лига дала «Барселоне» зеленый свет на проведение трансферов этим летом.

Ожидается, что клуб сделает Месси официальное предложение, как только продаст одного крупного игрока.

Аргентинец вернется в состав «сине-гранатовых» в качестве свободного агента после окончания своего двухлетнего периода в «Пари Сен-Жермен».

10 комментариев

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rej1sta
Ответ davidoser
Будет классно, если все-таки вернется. С другой стороны, если Лапорта опять наобещает, но ниче не получится, и никакого миллиарда саудиты уже давать не будут, но опять получается Барса кинет Лео:(
Да ну, мне кажется саудиты готовы будут ждать сколько угодно. Да и Майами тоже.
+6
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Pink Floyd1276
Ответ Игорь Климов
Очень надеюсь, что попьют кофе и положительно решат вопрос по переходу Лео Месси в Барселону!
Наоборот, надеюсь они откроют коньяк и на#####тся на всю катушку в честь перехода Лео в «Барсу».
+4
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+4
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Игорь Климов
Очень надеюсь, что попьют кофе и положительно решат вопрос по переходу Лео Месси в Барселону!
+3
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davidoser
Будет классно, если все-таки вернется.
С другой стороны, если Лапорта опять наобещает, но ниче не получится, и никакого миллиарда саудиты уже давать не будут, но опять получается Барса кинет Лео:(
+2
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davidoser
Ответ rej1sta
Да ну, мне кажется саудиты готовы будут ждать сколько угодно. Да и Майами тоже.
ну сейчас они за ним бегают с такими предложениями крупными, потому что у него вроде бы есть вариант с Барсой. если же вариант пропадет, то и их предложения уменьшаться. По сути это что-то типа: принимай наше предложение на 1,2 лярда за 2 сезона сейчас, не дожидаясь Барсы. Если же он сейчас отклонит, то и денег таких не будет. 300-400 за сезон млн думаю край
+1
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Абдул Абакаев
Ответ davidoser
ну сейчас они за ним бегают с такими предложениями крупными, потому что у него вроде бы есть вариант с Барсой. если же вариант пропадет, то и их предложения уменьшаться. По сути это что-то типа: принимай наше предложение на 1,2 лярда за 2 сезона сейчас, не дожидаясь Барсы. Если же он сейчас отклонит, то и денег таких не будет. 300-400 за сезон млн думаю край
эти 300 400 итак дохрена. даже для Лео
+1
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Абдул Абакаев
Ответ davidoser
но 600 то посолиднее будет ахахпхха
лишние миллионы его сделают не намного счастливее. немерено зарабатывать он будет и после карьеры, он хочет закрепить своё итак великое наследие, пока ещё может играть на топ уровне
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Темирлан Шаваев
Оперативно
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Иван Колончук
Отец месси пытается выбить долги по зарплате за последний сезон, все уже давно подписано с саудитами, чего только не придумают месси глоры
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davidoser
Ответ Абдул Абакаев
эти 300 400 итак дохрена. даже для Лео
но 600 то посолиднее будет ахахпхха
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