Игроки «Барселоны» вернулись к тренировкам перед заключительной игрой сезона против «Сельты Виго».

Педри и Алекс Бальде – два игрока, которые не были замечены на тренировке. Бальде получил травму колена в последней игре, и его возвращение ожидается только в предсезонный период.

У Педри сохраняются мышечные проблемы, поэтому возвращение полузащитника также ожидается к предсезонке.

Кажется, Педри и Бальде сидят дома слегка расстроенными, потому что на последняя тренировка сезона получилась необычной: команда играла в вышибалы гимнастическим мячами.