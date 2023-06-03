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«Барса» вернулась к тренировкам перед последней игрой сезона – отсутствовали два игрока

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Игроки «Барселоны» вернулись к тренировкам перед заключительной игрой сезона против «Сельты Виго».

Педри и Алекс Бальде – два игрока, которые не были замечены на тренировке. Бальде получил травму колена в последней игре, и его возвращение ожидается только в предсезонный период.

У Педри сохраняются мышечные проблемы, поэтому возвращение полузащитника также ожидается к предсезонке.

Кажется, Педри и Бальде сидят дома слегка расстроенными, потому что на последняя тренировка сезона получилась необычной: команда играла в вышибалы гимнастическим мячами.

1 комментарий

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Achilles 21
весело у них:)
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