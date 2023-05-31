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Мбаппе и Холанд — в атаке, Куртуа — на воротах. Как бы выглядела «Барса», если бы клуб прислушался к Хавьеру Бордасу

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Откровения бывшего спортивного директора.

Хавьер Бордас, отвечавший за подбор игроков в «Барсе» с 2014 по 2015 год под руководством Жозепа Бартомеу и член правления клуба с 2005 по 2020, стал гостем подкаста Nude Project. Экс-спортдир рассказал, что у клуба была возможность подписать несколько топовых игроков, чей трансфер в Каталонию сейчас кажется абсолютно нереальным.

Например, Эрлинга Холанда, который сейчас разрывает английскую Премьер-лигу в составе «Манчестер Сити»:

«Мы говорили с Мино Райолой о Холанде, мы могли купить его за 20 миллионов евро. Но Райола хотел получить 20 миллионов евро комиссионных. На тот момент я был простым менеджером, который предлагал варианты», — заявил Бордас.

Однако чаще от потенциальных звезд отказывались в пользу других игроков. Так произошло с Тибо Куртуа:

 «Мне было легко заполучить любого игрока. Мне удалось заполучить Тибо Куртуа. Я уверен, что его беспокоит, что я так говорю, потому что он сейчас в мадридском «Реале». Это было, когда он играл в «Атлетико». Он хотел перейти в «Барсу», а не в «Челси», но тренерский штаб предпочел подписать Тер Стегена и Клаудио Браво».

И с Килианом Мбаппе:

«Килиан Мбаппе мог перейти в «Барселону». Сумма трансфера составила бы 100 миллионов евро. ПСЖ забрал у нас Неймара, и мы хотели подписать вингера. Но тренерский штаб сказал нам, что им нужен именно Усман Дембеле, потому что он подходил лучше. Хотя была возможность взять их обоих... 

На тот момент Мбаппе не хотел переходить в «Реал Мадрид», потому что там были Бэйл, Бензема и Криштиану. «Барса» выбрала Дембеле, а затем Коутиньо».

Сложно сказать, не преувеличивает ли свои возможности Хавьер Бордас, но все равно интересно поразмышлять, как все могло бы случиться.

Как вы считаете, тогда «Барса» приняла правильные решения?

3 комментария

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Josep
ну задним числом все очень умные и ясновидящие.. да если бы, да кабы..
с одними бы угадал, так с другими бы прокололся. вон, Мончи тоже в Севилье был блестящим менеджером, а что он в Роме натворил.. разорил команду на 10-летие.
+2
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Женёк Кропухинский
Ответ Josep
ну задним числом все очень умные и ясновидящие.. да если бы, да кабы.. с одними бы угадал, так с другими бы прокололся. вон, Мончи тоже в Севилье был блестящим менеджером, а что он в Роме натворил.. разорил команду на 10-летие.
Ага, сказки. Куртуа был в Атлетико в аренде, принадлежал всю дорогу Челси, а Холланду было 15.
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TravenS
На тот момент Дембеле казался на порядок круче Мбаппе)
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