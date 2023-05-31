Но зачем вандализмом-то заниматься.

«Камп Ноу» на несколько лет уходит на реконструкцию, хотя уже через год планирует начать принимать домашние матчи «Барсы». Уже даже известно, как будет выглядеть арена во время масштабного ремонта.

Арена получится невероятно красивой, чего нельзя сказать о поведении фанатов сине-гранатовых. Отрывать указатели и вырывать с корнем сиденья - такое себе, даже если речь идет о сувенире с одного из самых известных стадионов мира.