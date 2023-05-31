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Испанский стыд из Каталонии: болельщики «Барсы» разрывают на части «Камп Ноу», пытаясь получить сувенир перед реконструкцией😱😱😱

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Но зачем вандализмом-то заниматься.

«Камп Ноу» на несколько лет уходит на реконструкцию, хотя уже через год планирует начать принимать домашние матчи «Барсы». Уже даже известно, как будет выглядеть арена во время масштабного ремонта.

Арена получится невероятно красивой, чего нельзя сказать о поведении фанатов сине-гранатовых. Отрывать указатели и вырывать с корнем сиденья - такое себе, даже если речь идет о сувенире с одного из самых известных стадионов мира.

4 комментария

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Rule1
Вандалы
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Мурат Абдрахманов
бесплатный демонтаж зато)
Барса в плюсе
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Пацанчик реальный
Хахаха,мне тут местные «кулес» недавно с пеной у рта доказывали,что Камп Ноу это самый «культурный» стадион в Европе!
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