Легендарная арена станет суперсовременной.

В апреле этого года руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью проведения ремонтных работ на «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории.

Средства будут предоставлены двадцатью инвесторами. Соглашение предусматривает гибкую структуру платежей, которые будут производиться «Барселоной» в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет.

Клуб начнет рассчитываться по этой операции после завершения работ на «Камп Ноу», используя доход от функционирования арены, который, согласно прогнозам, составит около 247 млн евро.

А вот как будет выглядеть арена на каждом из этапов реконструкции.