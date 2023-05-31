FC BARCELONA
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Стало известно, как будет меняться «Камп Ноу» после каждого этапа реконструкции: клуб выпустил подробное видео🔥🔥🔥

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Легендарная арена станет суперсовременной.

В апреле этого года руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро с целью проведения ремонтных работ на «Камп Ноу», возведения новых инфраструктурных объектов и модернизации прилегающей к стадиону территории.

Средства будут предоставлены двадцатью инвесторами. Соглашение предусматривает гибкую структуру платежей, которые будут производиться «Барселоной» в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет.

Клуб начнет рассчитываться по этой операции после завершения работ на «Камп Ноу», используя доход от функционирования арены, который, согласно прогнозам, составит около 247 млн евро.

А вот как будет выглядеть арена на каждом из этапов реконструкции.

4 комментария

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LosMejores
Удачи и денег )Что еще моно пожелать )
+3
0
+3
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B.F.C
Ответ LosMejores
Удачи и денег )Что еще моно пожелать )
Стерео.
+1
0
+1
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Vlad
Ответ Vlad Vladimirovich
Под мадрид косят🤣
Зачем под Мадрид косить? Совсем разные стили.
0
0
0
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