Серджи Бускетс был главным элементом команды Хави, тренер «Барселоны» признавался об этом по ходу сезона, а после ухода Серджи назвал поиск его замены «абсолютным приоритетом» на лето. Любопытно, что думает сам Бускетс:

«Знаю, что много говорят о Родри и Субименди. Они очень хорошие игроки и, возможно, те, кто больше всего придерживается ДНК [«Барсы»] и стиля, который вы хотите здесь видеть. Но сейчас они в другой команде.

Киммих? Он немного другой, он из немецкого футбола. В конце концов, не нужно искать только одинаковые ДНК, нужно искать игроков с другими профилями, которые могут быть важны для определенных игр.

Но у нас также есть игроки рядом, у нас есть Нико (Гонсалес), который находится в аренде, и я думаю, что он очень хорошо справляется, хотя это правда, что ему не хватает немного преемственности, но у него много таланта.

Де Йонг? В некоторых матчах он может играть в роли оборонительного полузащитника, но он чувствует себя более комфортно с кем-то рядом, потому что ему нравится двигаться вперед, не зацикливаясь на одной позиции».

Несмотря на интерес «Барсы» к Йозуа Киммиху, все указывает на то, что клуб предпочтет Мартина Субименди. Не только Бускетс, но и тренерский штаб, и совет директоров, как сообщается, считают его лучшим вариантом.

Что касается Родри, то он явно «неприкасаемый» в «Манчестер Сити», поэтому его переход в «Барсу» практически невозможен.