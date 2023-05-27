В воскресенье «Барселона» проведет последний матч сезона-2022/23 и одновременно последний матч на «Камп Ноу» в том виде, в котором мы знаем его долгие десятилетия. Следующий матч на этом поле «Барса» проведет только в ноябре 2024 года. Возможно, к этому моменту много действующих игроков уже уйдет из клуба.

Хави утвердил состав, с которым приедет завершать сезон:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Арнау Тенас.

Защитники: Жорди Альба, Маркос Алонсо, Эрик Гарсия, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен.

Полузащитники: Гави, Пабло Торре, Франк Кессиэ, Френки де Йонг, Серджи Роберто, Серджи Бускетс.

Форварды: Ансу Фати, Рафинья, Роберт Левандовски, Ферран Торрес, Усмане Дембеле.

Рональд Араухо и Педри травмированы.