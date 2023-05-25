10 комментариев

По словам Жерара Ромеро, «Барселона» считает подписание Мартина Субименди своим приоритетом.

Он нужен и клубу, и тренерскому штабу. Они считают, что 24-летний футболист станет идеальной заменой Серхио Бускетсу.

Каталонцы могут купить опорного полузащитника за 60 миллионов евро, не добавляя игроков для обмена.

В списке целей «Барсы» на позицию опорного полузащитника есть еще пять имен.

Одним из них является Гвидо Родригес из «Бетиса», которого считают альтернативой Субименди. Говорят, что Хави полностью убежден в 29-летнем игроке.

Еще одно имя – 18-летний бельгийский полузащитник Артур Вермеерен, выступающий за «Антверпен».

Наконец, еще три имени — Рубен Невеш, Софьян Амрабат и Н'Голо Канте.