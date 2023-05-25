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Жерар Ромеро назвал «избранного» вместо Бускетса, он будет стоить 60 миллионов евро

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По словам Жерара Ромеро, «Барселона» считает подписание Мартина Субименди своим приоритетом.

Он нужен и клубу, и тренерскому штабу. Они считают, что 24-летний футболист станет идеальной заменой Серхио Бускетсу.

Каталонцы могут купить опорного полузащитника за 60 миллионов евро, не добавляя игроков для обмена.

В списке целей «Барсы» на позицию опорного полузащитника есть еще пять имен.

Одним из них является Гвидо Родригес из «Бетиса», которого считают альтернативой Субименди. Говорят, что Хави полностью убежден в 29-летнем игроке.

Еще одно имя – 18-летний бельгийский полузащитник Артур Вермеерен, выступающий за «Антверпен».

Наконец, еще три имени — Рубен Невеш, Софьян Амрабат и Н'Голо Канте. 

10 комментариев

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Михаил Зобнин
Мне иногда кажется, что из Гави мог бы получиться хороший опорник
+2
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Alexander Sragovich
Ответ Михаил Зобнин
Мне иногда кажется, что из Гави мог бы получиться хороший опорник
Не достаточно техничен и пас не очень хорош. У него другие плюсики.
+2
0
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Рэд Уайт
Субименди ,Фойт,Карраско,Торрес,Рафинья Хави думает что до сих пор тренирует Аль Садд??
+4
-3
+1
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Hella black
Из всего списка можно выделить разве что Канте,остальные на уровне Бильбао,Андалусии и Флоренции
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Alexander Sragovich
Ромеро выдал 7 вариантов и Субименди всего лишь один из них. Шанс получить его почти нулевой. Главная причина - он сам не хочет уходить
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Турку Финляндия*
Ответ Рэд Уайт
Субименди ,Фойт,Карраско,Торрес,Рафинья Хави думает что до сих пор тренирует Аль Садд??
Субименди топовый игрок
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DHARMA Initiative
Ответ Михаил Зобнин
Мне иногда кажется, что из Гави мог бы получиться хороший опорник
А можно чем то обосновать?
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Serdida Orayew
Ответ Михаил Зобнин
Мне иногда кажется, что из Гави мог бы получиться хороший опорник
Ты не один такой!
Но у него сдержанности и спокойствия. Он пока ещё сыроват для тонких пасов, и к сожалению не умеет моментально менять направление атаки...
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василий иванов
Ответ Михаил Зобнин
Мне иногда кажется, что из Гави мог бы получиться хороший опорник
Гави очень горяч для опорника, постоянно удаляться будет, ибо подчищать придется много плюс в продвижении мяча он пока даже близко не дотягивает до того что нужно Барсе в опорке.
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