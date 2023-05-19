FC BARCELONA
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«Это шутка?» Фанаты «Барсы» в ярости из-за ошибок Ла Лиги на постере с поздравлениями

Алекс Бальде Алекс Бальде
Эрик Гарсия Эрик Гарсия
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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Футбол Футбол

В этом сезоне «Барселона» имеет лучший показатель защитных действий среди всех команд в топ-5 лигах Европы. Каталонцы демонстрируют абсолютную надежность в обороне, пропустив всего 13 мячей в 34 матчах.

Марк-Андре тер Стеген оформил уже 25 сухарей и, вероятно, готовит место в шкафу для «Золотой перчатки». Ла Лига тоже высоко оценила впечатляющую оборону «Барсы»: на своем испанском аккаунте в твиттере лига разместила фотографию в честь успеха «Барсы».

Однако на фотографии, где лига хотела отметить всех ключевых защитников, она допустила ошибку, добавив Эрика Гарсию вместо Алехандро Бальде. Болельщики «Барсы» возмутились:

«Если вы не собираетесь проявлять уважение к чемпиону, промолчите...».

«Они не добавили Бальде, это шутка?»

«Почему там Эрик Гарсия? И поставьте тер Стегена с волосами, пожалуйста, проявите больше уважения к нашему бывшему лысому».

«Кхм, кхм... тот, что слева на фото, не мог бы он отодвинуться, чтобы можно было нормально сфотографироваться? Спасибо».

«Поставить Эрика Гарсию вместо Бальде – это безумие».

11 комментариев

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Илья Манахов
Очевидно что дело в том что Бальде официально - игрок второй команды, а не первой
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messi_leo
А что не так? По-моему фанаты придираются. Кажется, что идея была в том, чтобы показать ЦЗ. Тут ни Альбы нет, ни Роберто. Если бы хотели унизить Бальде, то вотнули бы Роберто, а слева никого. Кроме того, хотя Гарсия перестал быть основным, но все же еще молод.
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Серж Папанов
Опять виноват Перес
+5
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Omar Omaroff
Фууххх,а я думал в состав Негрейро поставили. А тут вот оно что,Тер Стеген лысый...
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predMBAPPE
Ответ Илья Манахов
Очевидно что дело в том что Бальде официально - игрок второй команды, а не первой
Какая разница, если он клбчевой игрок?
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Vlad Ryzhov
Ответ messi_leo
А что не так? По-моему фанаты придираются. Кажется, что идея была в том, чтобы показать ЦЗ. Тут ни Альбы нет, ни Роберто. Если бы хотели унизить Бальде, то вотнули бы Роберто, а слева никого. Кроме того, хотя Гарсия перестал быть основным, но все же еще молод.
Хоть один нормальный комментарий!
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Alibaba51
проделки Тебаса
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muchinmuchinmuchin
А я думал проблема в том, что фотку МтШ старую поставили
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Виктор Кашшаи
"Проявите уважение", к сожалению, мой друг, уважение нам не проявят, пока у нас во главе Лиги сидит мадридист
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Amir Salimov
Тут фича в цз. Крайников они не имели ввиду.
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Simone X
Да всё бы нормально, только вот Гарсия никакого отношения не имеет к этому показателю. Скажу больше, если бы вместо него был бы более нормальный центрбэк, то пропущенных голов было бы намного меньше.
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