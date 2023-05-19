11 комментариев

В этом сезоне «Барселона» имеет лучший показатель защитных действий среди всех команд в топ-5 лигах Европы. Каталонцы демонстрируют абсолютную надежность в обороне, пропустив всего 13 мячей в 34 матчах.

Марк-Андре тер Стеген оформил уже 25 сухарей и, вероятно, готовит место в шкафу для «Золотой перчатки». Ла Лига тоже высоко оценила впечатляющую оборону «Барсы»: на своем испанском аккаунте в твиттере лига разместила фотографию в честь успеха «Барсы».

Однако на фотографии, где лига хотела отметить всех ключевых защитников, она допустила ошибку, добавив Эрика Гарсию вместо Алехандро Бальде. Болельщики «Барсы» возмутились:

«Если вы не собираетесь проявлять уважение к чемпиону, промолчите...».

«Они не добавили Бальде, это шутка?»

«Почему там Эрик Гарсия? И поставьте тер Стегена с волосами, пожалуйста, проявите больше уважения к нашему бывшему лысому».

«Кхм, кхм... тот, что слева на фото, не мог бы он отодвинуться, чтобы можно было нормально сфотографироваться? Спасибо».

«Поставить Эрика Гарсию вместо Бальде – это безумие».