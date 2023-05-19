8 комментариев

Реконструкцию уже не остановить.

Реконструкция «Камп Ноу» будет включать расширение вместимости до 105 тысяч мест, строительство новой крыши, улучшение доступа для болельщиков и модернизацию помещений для игроков и официальных лиц.

Новый дизайн также расширит возможности стадиона для проведения других мероприятий, таких как концерты и культурные события, и будет включать музей, посвященный богатой истории клуба. Строительство займет около трех лет.

Ожидалось, что в сезоне-2023/24 «Барса» переедет на Олимпийский стадион в Монтжуике. Летом 2024-го вернется на «Камп Ноу», но все же придется играть при 50% от вместимости, потому что активная фаза работ все еще продолжится – и закончится только по ходу сезона-2025/26.

И вот в четверг журналист Diario As Хави Мигель сообщил, что стадион в Монтжуике не будет готов к старту следующего сезона! Где же будет играть «Барселона»?

Решение проблемы найдено - до середины сентября команда будет проводить исключительно гостевые матчи, а затем все же переедет на Олимпийский стадион.