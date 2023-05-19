FC BARCELONA
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Олимпийский стадион, который должен был заменить «Камп Ноу», не будет готов к старту следующего сезона: где же будет играть «Барса»?😳😳😳

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Реконструкцию уже не остановить.

Реконструкция «Камп Ноу» будет включать расширение вместимости до 105 тысяч мест, строительство новой крыши, улучшение доступа для болельщиков и модернизацию помещений для игроков и официальных лиц.

Новый дизайн также расширит возможности стадиона для проведения других мероприятий, таких как концерты и культурные события, и будет включать музей, посвященный богатой истории клуба. Строительство займет около трех лет.

Реконструкция "Камп Ноу" завершится в 2026 году - barcelona-excursii

Ожидалось, что в сезоне-2023/24 «Барса» переедет на Олимпийский стадион в Монтжуике. Летом 2024-го вернется на «Камп Ноу», но все же придется играть при 50% от вместимости, потому что активная фаза работ все еще продолжится – и закончится только по ходу сезона-2025/26.

И вот в четверг журналист Diario As Хави Мигель сообщил, что стадион в Монтжуике не будет готов к старту следующего сезона! Где же будет играть «Барселона»?

Решение проблемы найдено - до середины сентября команда будет проводить исключительно гостевые матчи, а затем все же переедет на Олимпийский стадион.

8 комментариев

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Вадим Сидоров
На стадионе Эспаньола)
+13
0
+13
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wmfrxwf5rq
На Бэрнабэу
+6
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+6
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Всех не забаните
на Кампноу, надуюсь хоть с вместительностью еще и места расширят, мне при росте 190, было очень неудобно сидеть на коротком сиденье, а ноги упирались кресло спереди, да и вообще стадион произвел удручающее впечатление; облезлая краска, обшарпанность и грязь.
+1
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+1
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Tigran Voskanyan
Сложное начало сезона будет
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El Kapitan
Какая-то дичь, если честно. Что именно не так с Олимпийским?
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Bob Ganiev
Ответ wmfrxwf5rq
На Бэрнабэу
хотел пошутить про тренировочное, но после 0:4 не актуально. нужно Барсе в следующем году оформить тренировочные 4 или 5:0 на сантьяго, дабы актуализировать сие баян
+2
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wmfrxwf5rq
Ответ Bob Ganiev
хотел пошутить про тренировочное, но после 0:4 не актуально. нужно Барсе в следующем году оформить тренировочные 4 или 5:0 на сантьяго, дабы актуализировать сие баян
Ну так эти 4:0 как раз таки были на Камп Ноу
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Alexlagodny
Ответ wmfrxwf5rq
На Бэрнабэу
Хахахахахахаха!! Красава🤣😂🤣😂
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