Таковы правила.

Карьера Пьера-Эмерика Обамеянга получилась богатой на известные и титулованные клубы, но лишь в возрасте 33 лет и не находясь в команде, он впервые стал чемпионом страны.

Вместе с «Сент-Этьеном» Обамеянг выигрывал Кубок французской лиги, с «Дортмундом» однажды выиграл Кубок Германии и дважды Суперкубок, а с «Арсеналом» также побеждал в Кубке Англии и Суперкубке.

В последний день трансферного окна лета 2022 года форвард оформил трансфер из «Барселоны» в «Арсенал», но успел сыграть за каталонцев в первом туре Ла Лиги сезона-2022/2023, выйдя на 8 минут против «Райо Вальекано» вместо Жорди Альбы. Этого стало достаточно, чтобы по итогам сезона наконец завоевать первый титул чемпиона страны в личной карьере.

Игра в «Челси» для габонца не задалась и теперь его связывают с возвращением в каталонский клуб. Игрок готов пойти на серьезное снижение заработной платы.