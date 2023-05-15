FC BARCELONA
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Обамеянг впервые в карьере стал чемпионом страны. На поле он провел всего 8 минут

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Таковы правила.

Карьера Пьера-Эмерика Обамеянга получилась богатой на известные и титулованные клубы, но лишь в возрасте 33 лет и не находясь в команде, он впервые стал чемпионом страны.

Вместе с «Сент-Этьеном» Обамеянг выигрывал Кубок французской лиги, с «Дортмундом» однажды выиграл Кубок Германии и дважды Суперкубок, а с «Арсеналом» также побеждал в Кубке Англии и Суперкубке.

В последний день трансферного окна лета 2022 года форвард оформил трансфер из «Барселоны» в «Арсенал», но успел сыграть за каталонцев в первом туре Ла Лиги сезона-2022/2023, выйдя на 8 минут против «Райо Вальекано» вместо Жорди Альбы. Этого стало достаточно, чтобы по итогам сезона наконец завоевать первый титул чемпиона страны в личной карьере.

Игра в «Челси» для габонца не задалась и теперь его связывают с возвращением в каталонский клуб. Игрок готов пойти на серьезное снижение заработной платы.

6 комментариев

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Crazy Diamond
Заслужил
+12
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+12
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snegoviq
Ответ Crazy Diamond
Заслужил
это были невероятные 8 минут
+3
0
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Maksim1302
Трансфер из Барселоны в Арсенал? Автор, ты в курсе, что он не переходил из Барселоны в Челси?
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& Co1366
В последний день летнего ТО 2022г. Обама из Барсы перешёл в Челси, а не Арсенал. А так, конечно, я рад за Обаму: за 8 минут чемпионство ... впервые в уже многолетней карьере.
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wmfrxwf5rq
Ответ snegoviq
это были невероятные 8 минут
И оказывается чемпионские для него
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