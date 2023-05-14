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Благородно, но не очень-то вовремя. Матеу Алемани дал одно обещание Лапорте перед уходом в «Астон Виллу»

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И что же теперь будет с Ферраном?

Матеу Алемани был человеком, ответственным за всю работу «Барселоны» на трансферном рынке, но уже этим летом его пост займет другой специалист. Спортивный директор объявил, что покинет «блауграну» в конце сезона, и это определенно станет большой потерей, так как он был одной из центральных фигур, занимающихся восстановлением клуба.

До конца июня Алемани останется в «Барселоне», чтобы завершить все начатые трансферы, а после он перейдет в «Астон Виллу». Однако испанский специалист больше не обладает решающим голосом в отношении игроков, которых каталонцы подпишут в июне, поэтому у него есть время, чтобы подготовиться к работе на новом месте. Как сообщает SPORT, спортивный директор уже принял одно решение, которое касается не только «Астон Виллы», но и «Барсы».

Согласно информации от испанского издания, Жоан Лапорта собирался поговорить с Алемани о возможном переходе Феррана Торреса или Ансу Фати в «Астон Виллу». Однако бывший директор не стал обсуждать этот вопрос, заверив президента, что он не будет подписывать игроков «Барселоны» в знак уважения к своему бывшему клубу.

Сам каталонский клуб планирует несколько масштабных трансферов этим летом, несмотря на шаткое финансовое положение. К сожалению, осуществить желаемые переходы можно только в том случае, если «блауграна» получит достаточный доход от продажи игроков.

В этой ситуации Фати и Торрес считаются двумя основными претендентами на уход, так клуб может выручить за них хорошую сумму, а Хави готов с ними расстаться. Но решение Алемани могло неслабо подпортить планы каталонцев, потому что, судя по сообщениям СМИ, «Астон Вилла» интересовалась Торресом и была единственной командой, готовой заплатить за него достаточную сумму, чтобы «Барса» осталась в плюсе.

Очень уважительный шаг от Алемани, но будет жаль, если он помешает «Барсе» осуществить свои планы.

1 комментарий

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Sss Qqq
Какие к чёрту планы? пока за феррана дают хоть какие-то деньги нужно срочно избавляться от него
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