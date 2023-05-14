Обидно удалиться в таком матче.

Сегодня вечером «Барселона» сыграет в гостях у «Эспаньола», и победа в этом матче принесет каталонцам чемпионство.

Несмотря на то, что команда Хави уже вот-вот может получить заветный титул, игрокам нельзя поддаваться эйфории и расслабляться, так как четыре футболиста рискуют быть дисквалифицированы из-за перебора желтых карточек.

Речь идет о Ферране Торресе, Усмане Дембеле, Алексе Бальде и Франке Кессиэ.

Все четыре игрока получили по четыре горчичника в Ла Лиге, поэтому, если сегодня вечером им вынесут еще одно предупреждение, то они не примут участие в матче с «Реал Сосьедадом» на следующих выходных.

Хоть вопрос чемпионства может быть решен уже в каталонском дерби, у игроков есть причины соблюдать осторожность. Дембеле, в частности, вряд ли захочет пропустить матчи в конце сезона, особенно после того, как он провел три месяца, восстанавливаясь от травмы.

Кессиэ тоже не стоит упускать возможность, так как он все же надеется убедить Хави в своей полезности для команды. В «блаугране» жесточайшая конкуренция в линии полузащиты, и у ивуарийца осталось мало шансов до конца сезона, чтобы проявить себя. Такая же ситуация и у Феррана Торреса, которого могут продать уже в ближайшее время.

Каталонцы подходят к дерби с преимуществом в 11 очков в турнирной таблице, при этом имея матч в запасе.