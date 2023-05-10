FC BARCELONA
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«Барса» влипла на 16 млн евро. Похоже, не заделарировали «подаренные» Audi чартеры некоторым игрокам

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По данным El Confidencial, «Барселона» будет оштрафована на 15,7 млн евро за нарушения в налоговой декларации – все из-за подаренных игрокам автомобилями, чартерными рейсами и компенсациями после их ухода из клуба.

Расследование предполагаемого налогового мошенничества со стороны «Барсы» началось только в 2019 году, но правонарушение было совершено еще в 2015-м.

Налоговые инспекторы обнаружили, что каталонцы не задекларировали передачу автомобилей Audi некоторым игрокам, а также не задекларировали оплату чартерных рейсов в указанный период.

Messi and Barcelona team-mates ordered to return freebie cars to Audi within three weeks after sponsorship ends – The Sun | The Sun

Кроме того, «Барселона» якобы неправильно отчиталась о компенсации за Алекса Сонга (3,5 млн евро) и Арды Турана (1,3 млн евро) после их ухода из клуба.

Пока неясно, будет ли «Барса» обжаловать вынесенное против нее решение. Но это, несомненно, нанесет еще один финансовый удар по клубу. К тому же, «Барселона» все еще находится под следствием испанского прокурора и УЕФА за предполагаемый подкуп судей в скандале с делом Негрейры.

2 комментария

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Maksim1302
Автор, «задекларировали», а у тебя «заделарировали», не благодари
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