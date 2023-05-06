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Как дела у Деста? Вернется в «Барсу» в летом, но сразу же может быть продан, интересуются клубы АПЛ

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Дест сталкивается с неопределенным будущим в «Барселоне» после ухода с «Камп Ноу» в аренду прошлым летом.

Агент американского защитника сообщил обновленную информацию о его перспективах.

«По-прежнему нет прогресса ни с одним клубом. Дест вернется в «Барселону», а затем мы встретимся с правлением и примем решение.

Есть три клуба из Премьер-лиги, которые проявили большой интерес».

К сведению, аренда Деста в «Милан» включает в себя возможность подписать его на постоянной основе, но, учитывая тот факт, что крайний защитник только дважды стартовал в Серии А в этом сезоне, итальянская команда вряд ли воспользуется этим.

7 комментариев

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babalunga_357
Ох и повезёт, если его действительно подберёт кто-то. Особенно, если какой-нибудь английский толстосум
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СД18
Он показывал не плохой футбол на ЧМ за США. Думаю, что ему может подойти АПЛ.
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A to the K
Ответ babalunga_357
Ох и повезёт, если его действительно подберёт кто-то. Особенно, если какой-нибудь английский толстосум
согласен, но, видимо голландский чемпионат его потолок…
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Alibaba51
если игроку дали два раза за сезон сыграть, то как можно судить о его возможностях.В английском чемпионате он придет ко двору
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Budabuda
Ответ babalunga_357
Ох и повезёт, если его действительно подберёт кто-то. Особенно, если какой-нибудь английский толстосум
желательно Челси
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Budabuda
Ответ СД18
Он показывал не плохой футбол на ЧМ за США. Думаю, что ему может подойти АПЛ.
с его игровым мышлением апл самое то
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СД18
Ответ Alibaba51
если игроку дали два раза за сезон сыграть, то как можно судить о его возможностях.В английском чемпионате он придет ко двору
На тренировках игроки играют двусторонки.
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