7 комментариев

Дест сталкивается с неопределенным будущим в «Барселоне» после ухода с «Камп Ноу» в аренду прошлым летом.

Агент американского защитника сообщил обновленную информацию о его перспективах.

«По-прежнему нет прогресса ни с одним клубом. Дест вернется в «Барселону», а затем мы встретимся с правлением и примем решение.

Есть три клуба из Премьер-лиги, которые проявили большой интерес».

К сведению, аренда Деста в «Милан» включает в себя возможность подписать его на постоянной основе, но, учитывая тот факт, что крайний защитник только дважды стартовал в Серии А в этом сезоне, итальянская команда вряд ли воспользуется этим.