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Бальде назвал легенд «Барсы», с которыми бы он хотел сыграть. Месси в список не попал

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Сделал свой выбор.

«Легенда, с которой я хотел бы сыграть? Тьерри Анри или Самюэль Это'О, они были моими кумирами, когда я был ребенком», — сказал Алекс Бальде (цитата BarcaUniversal).

Интересно, что кумирами Бальде в детстве были нападающие, а не защитники, тем более левые, как он сам. Это можно объяснить тем фактом, что Алекс начинал как вингер, и только позже тренеры «Ла Масии» превратили его в крайнего защитника.

К сожалению, по понятным причинам Бальде никогда не сможет сыграть с Это'О или Анри, но у него была возможность разделить поле с другими легендами «Барселоны», такими как Серджи Бускетс или Жерар Пике. Он никогда не играл с Лео Месси, но, возможно, у него появится шанс в ближайшем будущем.

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