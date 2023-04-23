Герой этого сезона!

Марку-Андре тер Стегену пришлось неслабо поработать, чтобы сохранить свои ворота нетронутыми в матче «Барселоны» с «Атлетико», закончившимся победой каталонцев со счетом 1:0.

Немецкий голкипер совершил несколько великолепных сейвов, и ему все же удалось провести свой 23 матч в Ла Лиге «на ноль».

В этом сезоне он чисто сыграл в 23 матчах из 30 и пропустил всего 9 мячей, что является лучшим результатом среди всех вратарей в топ-5 европейских лиг.

Дойдя до такой цифры, тер Стеген сравнялся с рекордом «Барсы» по количеству сухих матчей в одном сезоне Ла Лиги, а до конца сезона осталось еще 8 матчей.

Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что до этого момента такого результата смог добиться только Клаудио Браво в сезоне 2014/15. Если Марк-Андре не пропустит еще в одном матче, то он станет вратарем «блауграны» с наибольшим количеством сухих матчей в Ла Лиге за один сезон в истории.

У тер Стегена есть все шансы, чтобы превзойти его и стать фаворитом на награду «Золотая перчатка» в конце сезона.