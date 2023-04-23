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Тер Стеген вошел в историю «Барселоны». Снова не пропустил и сравнялся с рекордом по количеству сухих матчей

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Герой этого сезона!

Марку-Андре тер Стегену пришлось неслабо поработать, чтобы сохранить свои ворота нетронутыми в матче «Барселоны» с «Атлетико», закончившимся победой каталонцев со счетом 1:0.

Немецкий голкипер совершил несколько великолепных сейвов, и ему все же удалось провести свой 23 матч в Ла Лиге «на ноль».

В этом сезоне он чисто сыграл в 23 матчах из 30 и пропустил всего 9 мячей, что является лучшим результатом среди всех вратарей в топ-5 европейских лиг.

Дойдя до такой цифры, тер Стеген сравнялся с рекордом «Барсы» по количеству сухих матчей в одном сезоне Ла Лиги, а до конца сезона осталось еще 8 матчей.

Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что до этого момента такого результата смог добиться только Клаудио Браво в сезоне 2014/15. Если Марк-Андре не пропустит еще в одном матче, то он станет вратарем «блауграны» с наибольшим количеством сухих матчей в Ла Лиге за один сезон в истории.

У тер Стегена есть все шансы, чтобы превзойти его и стать фаворитом на награду «Золотая перчатка» в конце сезона.

6 комментариев

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Игорь Климов
Отличная статистика!
+12
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Леонель Месси
Стен Штеген молодец отличный голкипер половина успеха команды
+10
0
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бек саидов
Хорошая , зрелищная получилась игра. Моментов до хрена и у хозяев , и у гостей. МАТШ вытащил абсолютно всё. Матч между по настоящему топ клубов. Что мешало так сыграть Барсе с Хетафе , я так и не понял. Хотя, были проблемы с составом .
+7
0
+7
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Хитровский О
Немецкая стена
+2
0
+2
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СД18
Ответ бек саидов
Хорошая , зрелищная получилась игра. Моментов до хрена и у хозяев , и у гостей. МАТШ вытащил абсолютно всё. Матч между по настоящему топ клубов. Что мешало так сыграть Барсе с Хетафе , я так и не понял. Хотя, были проблемы с составом .
Отсутствие ДеЙонга и Педри помешало и настрой. На Атлетико как и на РМ настрой особый
+2
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wmfrxwf5rq
Полноценная ЛЕГЕНДА!
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