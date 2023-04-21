8 комментариев

Есть несколько вариантов.

По данным Mundo Deportivo, этим летом «Барселона» планирует на продаже игроков заработать более 100 млн евро.

Попытались предсказать, кого клуб может отпустить, чтобы расчистить состав под новые трансферы.

1. От продажи Ансу Фати «Барса» потенциально можно получить около 35-40 млн. Есть вероятность, что появится более выгодное предложение, поэтому это минимум, на который могут рассчитывать каталонцы.

2. Уход Франка Кессиэ может принести около 30 млн. По некоторым данным, в последнее время единственным реальным претендентом на игрока был миланский «Интер».

3. Феррану Торреса отпустят за 20-25 млн. На данный момент никто им не интересуется, но «Барса» надеется, что к лету все изменится.

4. Наконец, уход Серджиньо Деста и Клемана Лангле могут также принести небольшие деньги. Две продажи вместе взятые − это уже около 15 млн евро.

Напомним, что «Барселона» рассматривает возможность задействования пятого экономического рычага, а это еще плюс 100 млн евро. Стоит ожидать очень насыщенного лета!