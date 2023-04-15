Молодой игрок летом может стать свободным агентом.

«У меня есть ощущение, что Гави нигде не был бы так счастлив, как в «Барсе», − сказал главный тренер «Барсы» Хави. − Здесь он фундаментальный, важный для нас игрок».

Даже если у вундеркинда и была мысль рассмотреть предложение от большого клуба АПЛ этим летом, то такие слова Хави должны полностью убедить его в ошибочности такой идеи. 18-летний игрок может стать легендой блауграны.

Напомним, что новый контракт Гави с клубом не был утвержден Ла Лигой. «Барса» вернется к этой проблеме чуть позже, когда летом уменьшит зарплатную ведомость. В противном случае игрок станет свободным агентом. Правда, вероятность такого развития события крайне невысока.