Позитивные новости по будущему сменщику Левандовского – трансфер обойдется дешевле

Sky Germany сообщает, что летом 2026-го снизится сумма отступных в контракте Серу Гирасси с дортмундской «Боруссией».

Издание отдельно отметило, что изменения планируются на фоне интереса к игроку со стороны «Барселоны».

На данный момент оговорка о выкупе составляет 70 миллионов евро.

Фанаты «Барсы» довольны, но рассудительны.

💭 «Его все клубы попробуют подписать».

💭 «Ну прям Черная пятница».

💭 «Это тревожный знак для «Дортмунда». Странный шаг, ведь он, наоборот, должен подорожать. Все это удобно для Гирасси и его агента, но не для «Боруссии».

💭 «Этот парень может изменить нашу игру».

💭 «Следующее лето будет жарким».